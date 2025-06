FVOE: cosa cambia con il Correttivo Codice Appalti?

Tra le tante modifiche apportate dal d.Lgs. n. 209/2024 (c.d. “Correttivo Codice Appalti”) al d.Lgs. n. 36/2023, rientrano anche alcune novità sulla disciplina del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE).

FVOE: le indicazioni ANAC sulle novità del Correttivo

Le integrazioni riguardano l’art. 35 e l’art. 99, sui quali ANAC, con il Comunicato del Presidente del 16 aprile 2025, ha fornito alcune importanti precisazioni per chiarire eventuali dubbi interpretativi e scongiurare prassi applicative non uniformi e foriere di contenzioso, in relazione:

al comma 5-bis dell’articolo 35, in tema di consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE;

al comma 3-bis dell’articolo 99, in tema di malfunzionamento del FVOE.

Non solo: per facilitare l’operatività dei soggetti procedenti, al Comunicato è stata allegata una tabella contenente: