mapei istituzionale
mapei istituzionale
made expo biglietteria
mapei system mapenet

FVOE e principio di risultato: il Consiglio di Stato sui limiti della digitalizzazione nelle gare pubbliche

I sistemi di interoperabilità non sanano gli errori dell’operatore economico: Palazzo Spada ribadisce che il principio del risultato non consente di superare le regole chiare della lex specialis

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 17/11/2025

La progressiva digitalizzazione delle procedure di affidamento, promossa dal d.lgs. n. 36/2023, ha introdotto strumenti che mirano a semplificare e velocizzare le verifiche amministrative, come il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) e l’interoperabilità tra banche dati pubbliche.

Tuttavia, l’obiettivo di semplificazione non può trasformarsi in una deresponsabilizzazione degli operatori economici. La tecnologia, infatti, non sostituisce la diligenza nella predisposizione dell’offerta, né consente alla stazione appaltante di “recuperare” d’ufficio elementi non prodotti dal concorrente.

Su questo punto interviene la sentenza del Consiglio di Stato del 4 novembre 2025, n. 8567, che chiarisce il confine tra automatismo digitale e responsabilità partecipativa, ribadendo il corretto equilibrio tra principio del risultato e regole di gara.

FVOE e digitalizzazione appalti: il Consiglio di Stato sull'applicazione del principio del risultato

La controversia origina da una gara pubblica per lavori da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Un operatore economico, pur possedendo i requisiti tecnici richiesti, non aveva allegato all’offerta la documentazione comprovante le esperienze pregresse (come CEL, SAL e certificati di collaudo), necessaria per ottenere il punteggio previsto dal disciplinare per il subcriterio “curriculum lavori in presenza di traffico”.

Alla richiesta di attivazione del soccorso istruttorio, la stazione appaltante aveva opposto diniego, richiamando l’art. 15 del disciplinare che escludeva espressamente tale possibilità per la documentazione costituente parte integrante dell’offerta tecnica.

 Il concorrente sosteneva che la stazione appaltante avrebbe comunque dovuto verificare i dati attraverso il FVOE, in applicazione dell’art. 99, comma 3, del Codice, e che il principio del risultato avrebbe imposto una valutazione sostanziale, privilegiando la realtà dei fatti rispetto al formalismo documentale.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti Soccorso istruttorio FVOE Codice Appalti 2023 Digitalizzazione Principio del risultato

Documenti Allegati

INDICE

1
FVOE e principio di risultato: il Consiglio di Stato sui limiti della digitalizzazione nelle gare pubbliche
2
Quadro normativo di riferimento
3
La decisione del Consiglio di Stato
4
Conclusioni operative
poroton termolaterizio

IL NOTIZIOMETRO

1
PROFESSIONE - 11/11/2025
Responsabilità del direttore dei lavori e diligenza tecnica: la Cassazione fa chiarezza
2
EDILIZIA - 10/11/2025
Stato legittimo e accertamento edilizio: il TAR Lazio chiarisce il nuovo art. 9-bis del Testo Unico Edilizia
3
EDILIZIA - 11/11/2025
Recupero dei sottotetti: nessun limite rigido ai 2,40 metri se non si modifica la sagoma
4
EDILIZIA - 12/11/2025
Abusi edilizi e ante '67: il Consiglio di Stato su regolamenti comunali e onere della prova
5
EDILIZIA - 11/11/2025
Condono edilizio: il Consiglio di Stato sulla prescrizione dell’oblazione
6
EDILIZIA - 13/11/2025
Condono edilizio e nuove opere abusive: il Consiglio di Stato chiarisce limiti e conseguenze