La Galleria di Base del Brennero e il contributo di Heidelberg Materials

Il 18 settembre 2025 avverrà il primo abbattimento transfrontaliero tra Italia e Austria del diaframma del cunicolo esplorativo della Galleria di Base del Brennero.

La Galleria di Base del Brennero: il progetto complessivo e il contributo di Heidelberg Materials

La Galleria di Base del Brennero (BBT) è un'infrastruttura ferroviaria in galleria in costruzione, frutto di un progetto congiunto italo-austriaco. Collegherà Fortezza (Italia) a Innsbruck (Austria) passando sotto il passo del Brennero.

Con una lunghezza di 55 km, e considerando la circonvallazione di Innsbruck (Inntaltunnel), raggiungerà complessivamente i 64 km, diventando la galleria ferroviaria sotterranea più lunga del mondo al suo completamento.

Il progetto si differenzia dal generico “Tunnel del Brennero”, che identifica tutte le opere tra Verona e Monaco di Baviera. La BBT è un elemento centrale del corridoio SCAN MED (Scandinavo-Mediterraneo) e dell'asse ferroviario Monaco-Verona, mirato a potenziare la capacità ferroviaria e a spostare il traffico merci dalla strada alla rotaia. I lavori sono iniziati nell'estate del 2007 e il completamento è previsto per il 2032.

La galleria è progettata per il transito misto merci/viaggiatori, consentendo ai treni di viaggiare a una velocità massima di 250 km/h e riducendo i tempi di percorrenza dagli attuali 80 minuti a 25 minuti. Questo porterà a notevoli miglioramenti in termini di possibilità di trasporto merci e passeggeri in Europa, contribuendo alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico e migliorando la sicurezza stradale. I lavori di costruzione della BBT sono iniziati nell'estate del 2007.

Ricostruzione storica dell'opera

La storia del collegamento ferroviario del Brennero risale al 1847, quando l'ingegnere italiano Giovanni Qualizza propose per la prima volta una galleria sotto il passo. La linea ferroviaria esistente fu costruita tra il 1860 e il 1867, rappresentando un'opera ingegneristica all'avanguardia per l'epoca.

Nonostante la sua importanza storica, l'attuale linea presenta un percorso tortuoso e con pendenze elevate (fino al 26‰), che limitano la velocità dei treni e la capacità di carico, rendendola meno competitiva rispetto al trasporto su strada.

L'esigenza di un nuovo collegamento più efficiente ha portato alla concezione della Galleria di Base del Brennero. Il progetto mira a superare le limitazioni della linea storica, offrendo un percorso più pianeggiante (pendenza massima del 7 ‰ ) e rettilineo, che permetterà un aumento significativo della velocità e della capacità di trasporto.

Analisi dei costi

Il costo a vita intera della Galleria di Base del Brennero (aggiornamento a gennaio 2023) è pari a 10,535 miliardi di euro.

Costo base aggiornato per la realizzazione dell'opera (comprensivo dell'attrezzaggio ferroviario): 8,54 miliardi di euro.

8,54 miliardi di euro. Costi previsti per i rischi: 1,092 miliardi di euro.

1,092 miliardi di euro. Adeguamento monetario preventivo (inflazione futura presunta): 903 milioni di euro.

Il finanziamento del progetto è ripartito tra Italia e Austria, con un significativo contributo da parte dell'Unione Europea. L'UE cofinanzia il progetto fino al 50% dei costi per le attività di progettazione e prospezione e fino al 40% per le attività di realizzazione delle gallerie principali, avendo garantito finora circa 1,6 miliardi di euro. Per la parte italiana, contribuisce al finanziamento anche la società Autostrada del Brennero S.p.A.

Recentemente, BBT SE ha partecipato a un bando della Commissione Europea volto all’assegnazione di ulteriori fondi UE. A seguito dell’approvazione della proposta presentata, al progetto sono stati destinati 700 milioni di euro.

Un elemento di rilievo di questo nuovo contributo europeo riguarda l’incremento della quota di cofinanziamento per le opere costruttive, che sale dal 40% al 50%. Ciò significa che, d’ora in poi, l’Unione Europea coprirà metà dei costi complessivi del progetto, mentre il restante 50% continuerà a essere ripartito equamente tra Italia e Austria.

Il quadro degli interventi

Il progetto della Galleria di Base del Brennero prevede un sistema complesso di gallerie e opere connesse:

Due gallerie principali a binario singolo : Queste gallerie, distanziate di circa 70 metri l'una dall'altra, sono il cuore del progetto e ospiteranno il traffico ferroviario.

: Queste gallerie, distanziate di circa 70 metri l'una dall'altra, sono il cuore del progetto e ospiteranno il traffico ferroviario. Un cunicolo esplorativo continuo : Situato a circa 12 metri sotto le due gallerie principali, con un diametro di circa 6 metri. Viene realizzato in anticipo per analizzare le caratteristiche geologiche del terreno, minimizzare i rischi e i costi di costruzione. A opera ultimata, servirà per la manutenzione e la gestione delle acque di drenaggio.

: Situato a circa 12 metri sotto le due gallerie principali, con un diametro di circa 6 metri. Viene realizzato in anticipo per analizzare le caratteristiche geologiche del terreno, minimizzare i rischi e i costi di costruzione. A opera ultimata, servirà per la manutenzione e la gestione delle acque di drenaggio. Cunicoli trasversali : Ogni 333 metri, le due gallerie principali sono collegate da questi cunicoli, che fungono da vie di fuga in caso di emergenza, garantendo elevati standard di sicurezza.

: Ogni 333 metri, le due gallerie principali sono collegate da questi cunicoli, che fungono da vie di fuga in caso di emergenza, garantendo elevati standard di sicurezza. Gallerie di accesso laterali: Quattro gallerie (Ampass, Ahrental e Wolf sul versante austriaco, e Mules sul versante italiano) partono dalla superficie e intersecano il tracciato della galleria in sotterraneo. Permettono di suddividere il progetto in più lotti di costruzione, consentendo lavori simultanei e riducendo i tempi. Ottimizzano anche la logistica di cantiere, riducendo i percorsi di trasporto e l'impatto sulle aree abitate.

Il materiale di scavo viene in gran parte riutilizzato per la produzione di calcestruzzo o per il riempimento dei cantieri. Il materiale non riutilizzabile viene depositato in aree appositamente create, che vengono poi rinaturalizzate.

Le tratte di accesso, prolungamento della galleria di base, sono volte a potenziare la linea attuale e a ridurre l’inquinamento acustico. Questo intervento prevede il quadruplicamento dell’attuale linea tra Verona e il Brennero (tratta di accesso sud) e l’attuale linea Innsbruck – Monaco (tratta di accesso nord).

Il potenziamento della tratta di accesso sud è stato suddiviso in otto lotti, di cui cinque prioritari (Fortezza Ponte Gardena, Circonvallazione di Bolzano, Circonvallazione di Trento, Circonvallazione di Rovereto, Ingresso Nord al nodo Verona) e tre di completamento a minore priorità (Ponte Gardena-Bolzano, Bolzano-Trento, Rovereto-Pescantina).

Le aziende coinvolte

La Galleria di Base del Brennero è un progetto che vede la collaborazione di numerose aziende e consorzi, sia per la progettazione che per la realizzazione.

La società responsabile della progettazione e realizzazione è la BBT SE (Brenner Basistunnel Societas Europaea - Galleria di base del Brennero Società europea), una società per azioni europea incaricata dalle Repubbliche d'Italia e Austria e dall'Unione Europea. Il capitale sociale di BBT SE è detenuto al 50% dalla società italiana TFB (Tunnel Ferroviario del Brennero Holding S.p.A.) e al 50% dalla società austriaca ÖBB Infrastruktur AG.

Tra le principali aziende e raggruppamenti temporanei di imprese coinvolti nei diversi lotti di costruzione si annoverano:

Webuild : È una delle principali aziende coinvolte, spesso a capo di raggruppamenti temporanei di imprese. È impegnata in lotti chiave come il cantiere di Mules e il cantiere del Sottoattraversamento dell'Isarco in Italia, e il cantiere di Tulfes-Pfons in Austria. Collabora con quasi 1.000 imprese, tra fornitori e subfornitori, attraverso consorzi come il Consorzio Isarco.

: È una delle principali aziende coinvolte, spesso a capo di raggruppamenti temporanei di imprese. È impegnata in lotti chiave come il cantiere di Mules e il cantiere del Sottoattraversamento dell'Isarco in Italia, e il cantiere di Tulfes-Pfons in Austria. Collabora con quasi 1.000 imprese, tra fornitori e subfornitori, attraverso consorzi come il Consorzio Isarco. Strabag : Azienda austriaca che partecipa a diversi raggruppamenti temporanei di imprese, inclusi i lotti di Mules, Sottoattraversamento dell'Isarco e Tulfes Pfons.

: Azienda austriaca che partecipa a diversi raggruppamenti temporanei di imprese, inclusi i lotti di Mules, Sottoattraversamento dell'Isarco e Tulfes Pfons. Porr Bau GmbH : Impresa austriaca responsabile del cantiere della Gola del Sill.

: Impresa austriaca responsabile del cantiere della Gola del Sill. Collini Lavori : Partecipa ai raggruppamenti temporanei di imprese per i lotti di Mules e Sottoattraversamento dell'Isarco.

: Partecipa ai raggruppamenti temporanei di imprese per i lotti di Mules e Sottoattraversamento dell'Isarco. Consorzio Cooperative Costruzioni (CCC) : Coinvolto nel lotto di Mules.

: Coinvolto nel lotto di Mules. Consorzio Integra : Partecipa al raggruppamento temporaneo di imprese per il cantiere del Sottoattraversamento dell'Isarco.

: Partecipa al raggruppamento temporaneo di imprese per il cantiere del Sottoattraversamento dell'Isarco. Marti GmbH Austria e Marti Tunnel AG Svizzera: Hanno partecipato a raggruppamenti temporanei d'imprese per alcuni lotti.

In generale, il progetto coinvolge una vasta rete di imprese, con una significativa partecipazione di aziende italiane, in particolare dal Trentino-Alto Adige e dal Veneto, che contribuiscono alla filiera produttiva legata alla costruzione del tunnel. Tra queste anche Heidelberg Materials Italia per la fornitura di cemento e calcestruzzo.

Utilità e benefici per la collettività una volta completata

La Galleria di Base del Brennero è un progetto di rilevanza strategica che porterà numerosi benefici alla collettività, sia a livello locale che europeo: