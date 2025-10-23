Un vero e proprio manuale per chi è alle prese con l’acquisto di un immobile, ma anche uno strumento utile per i tecnici e professionisti del settore immobiliare, che possono contare su un quadro fiscale aggiornato e coerente con le ultime modifiche legislative: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito l’edizione ottobre 2025 della Guida “L’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali”.

Acquisto casa 2025: aggiornata la guida dell’Agenzia delle Entrate su imposte e agevolazioni

Il documento, destinato agli acquirenti persone fisiche, illustra in modo chiaro e aggiornato le regole fiscali, le imposte dovute e le principali agevolazioni, con particolare attenzione al bonus “prima casa” e alle misure per gli under 36.

La Guida è così strutturata:

Prima dell’acquisto è bene... ​Verificare i dati catastali e ipotecari Capire il funzionamento del contratto preliminare

L’acquisto di una casa: le imposte Acquisti da impresa o da privato Il sistema del “prezzo-valore” e la dichiarazione sostitutiva

L’acquisto con i benefici “prima casa” Imposte ridotte, requisiti e decadenze Credito d’imposta e nuove tempistiche di rivendita

Le agevolazioni “prima casa under 36” Requisiti, benefici e credito d’imposta 2025

Risposte ai quesiti più frequenti

Normativa e prassi di riferimento

Vediamo i contenuti nel dettaglio.