Acquisto casa 2025: aggiornata la guida dell’Agenzia delle Entrate su imposte e agevolazioni fiscali
Il Fisco aggiorna il vademecum per chi compra casa, con le novità sul preliminare, il bonus prima casa e le agevolazioni per gli under 36
Un vero e proprio manuale per chi è alle prese con l’acquisto di un immobile, ma anche uno strumento utile per i tecnici e professionisti del settore immobiliare, che possono contare su un quadro fiscale aggiornato e coerente con le ultime modifiche legislative: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito l’edizione ottobre 2025 della Guida “L’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali”.
Acquisto casa 2025: aggiornata la guida dell’Agenzia delle Entrate su imposte e agevolazioni
Il documento, destinato agli acquirenti persone fisiche, illustra in modo chiaro e aggiornato le regole fiscali, le imposte dovute e le principali agevolazioni, con particolare attenzione al bonus “prima casa” e alle misure per gli under 36.
La Guida è così strutturata:
- Prima dell’acquisto è bene...
- Verificare i dati catastali e ipotecari
- Capire il funzionamento del contratto preliminare
- L’acquisto di una casa: le imposte
- Acquisti da impresa o da privato
- Il sistema del “prezzo-valore” e la dichiarazione sostitutiva
- L’acquisto con i benefici “prima casa”
- Imposte ridotte, requisiti e decadenze
- Credito d’imposta e nuove tempistiche di rivendita
- Le agevolazioni “prima casa under 36”
- Requisiti, benefici e credito d’imposta 2025
- Risposte ai quesiti più frequenti
- Normativa e prassi di riferimento
Vediamo i contenuti nel dettaglio.
Documenti AllegatiGuida
INDICE
IL NOTIZIOMETRO