Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
systab consolidamento fondazioni pali resine
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Acquisto casa 2025: aggiornata la guida dell’Agenzia delle Entrate su imposte e agevolazioni fiscali

Il Fisco aggiorna il vademecum per chi compra casa, con le novità sul preliminare, il bonus prima casa e le agevolazioni per gli under 36

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 23/10/2025

Un vero e proprio manuale per chi è alle prese con l’acquisto di un immobile, ma anche uno strumento utile per i tecnici e professionisti del settore immobiliare, che possono contare su un quadro fiscale aggiornato e coerente con le ultime modifiche legislative: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito l’edizione ottobre 2025 della Guida “L’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali”.

Acquisto casa 2025: aggiornata la guida dell’Agenzia delle Entrate su imposte e agevolazioni

Il documento, destinato agli acquirenti persone fisiche, illustra in modo chiaro e aggiornato le regole fiscali, le imposte dovute e le principali agevolazioni, con particolare attenzione al bonus “prima casa” e alle misure per gli under 36.

La Guida è così strutturata:

  • Prima dell’acquisto è bene...
    • ​Verificare i dati catastali e ipotecari
    • Capire il funzionamento del contratto preliminare
  • L’acquisto di una casa: le imposte
    • Acquisti da impresa o da privato
    • Il sistema del “prezzo-valore” e la dichiarazione sostitutiva
  • L’acquisto con i benefici “prima casa”
    • Imposte ridotte, requisiti e decadenze
    • Credito d’imposta e nuove tempistiche di rivendita
  • Le agevolazioni “prima casa under 36”
    • Requisiti, benefici e credito d’imposta 2025
  • Risposte ai quesiti più frequenti
  • Normativa e prassi di riferimento

Vediamo i contenuti nel dettaglio.

© Riproduzione riservata
Tag:
FISCO E TASSE Agenzia delle Entrate Prima casa Compravendite immobiliari

Documenti Allegati

INDICE

1
Acquisto casa 2025: aggiornata la guida dell’Agenzia delle Entrate su imposte e agevolazioni fiscali
2
Le novità 2025: imposta proporzionale unica per il preliminare
3
Prezzo-valore e controlli catastali: strumenti per la trasparenza
4
Agevolazione “prima casa”: più tempo per vendere l’immobile preposseduto
5
I vantaggi per gli under 36
6
FAQ e normativa di riferimento
placche pucci plast eco

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - Ultima ora
Cambio di destinazione d’uso e altezze minime: il TAR applica il Salva Casa
2
EDILIZIA - 21/10/2025
Compravendita immobiliare e conformità catastale: la Cassazione chiarisce quando l’atto è nullo
3
FISCO E TASSE - 20/10/2025
Ristrutturazioni edilizie 2025: tutte le agevolazioni nella nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate
4
EDILIZIA - 20/10/2025
Tettoia e pergolato: non sono edilizia libera se stabilmente ancorati al suolo
5
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Subappalto o subaffidamento? Il MIT chiarisce i confini anche sotto soglia
6
LAVORI PUBBLICI - 21/10/2025
Affidamenti diretti, proroga e principio di rotazione: interviene il MIT