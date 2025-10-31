Heidelberg Materials Italia e Mapei insieme per i.tech CARGO, la soluzione per pavimentazioni ultraresistenti, ideale per zone industriali, poli logistici, interporti e aree aeroportuali, messa a punto da due dei più importanti produttori di materiali per le costruzioni: Heidelberg Materials Italia, il brand che raccoglie l’eredità degli storici marchi Italcementi e Calcestruzzi, e Mapei, leader nella produzione di prodotti chimici per l'edilizia.

L’accordo è stato annunciato durante Asphaltica, la Mostra convegno internazionale delle tecnologie e soluzioni per pavimentazioni stradali, sicurezza, servizi e infrastrutture viarie in corso a Bari.

Pavimentazioni per la logistica: Heidelberg Materials Italia e Mapei insieme per i.tech CARGO

Mapei fornirà a i.build, la business unit di Heidelberg Materials, specializzata nella posa in opera di pavimentazioni, i.tech CARGO, capace di dare valore aggiunto alle pavimentazioni in asfalto open-graded, rendendole particolarmente adatte per aree industriali, interporti e zone aeroportuali, magazzini di stoccaggio e aree logistiche.

«i.tech CARGO è una soluzione che stiamo utilizzando in tutta Italia grazie allo sviluppo della logistica, settore cruciale per il nostro Sistema Paese – ha detto Riccardo Pasa, responsabile i.build, Heidelberg Materials Italia - Avere il supporto produttivo di una realtà come Mapei, ci consente di soddisfare le richieste della clientela fornendo una soluzione chiavi in mano. Con i.build abbiamo creato un modello di servizio unico in Italia, capace di integrare la progettazione della miscela, la scelta delle stratigrafie e delle finiture, fino alla posa in opera e alla manutenzione programmata. Questo significa offrire ai clienti un unico interlocutore, capace di garantire qualità, tempi e continuità esecutiva».

«La tecnologia i.tech CARGO rappresenta l’evoluzione naturale delle pavimentazioni per la logistica - ha dichiarato Francesco Cerutti, Product Manager della linea Road engineering di Mapei. -. La combinazione tra l’esperienza di Mapei nei prodotti cementizi ad alte prestazioni e la competenza di Heidelberg Materials nella realizzazione di soluzioni integrate per le infrastrutture stradali consente di offrire risposte affidabili, sostenibili e durevoli per la clientela. L’obiettivo comune è rispondere in modo concreto alle esigenze di un settore in rapida trasformazione, dove resistenza meccanica, tempi di posa ridotti e lunga vita utile sono fattori chiave per la competitività delle aziende».

Grazie alla partnership con Mapei, Heidelberg Materials diventa a tutti gli effetti un interlocutore unico per soluzioni complete accompagnando il cliente in tutte le fasi, dalla progettazione alla fornitura fino alla posa in opera. Alla semplicità di avere un unico referente si abbina la durabilità del materiale Mapei e il know-how specifico del team che compone i.build, elementi che consentono di ottenere esattamente la tipologia di pavimentazione con le prestazioni richieste.

Che cosa è i.tech CARGO

i.tech CARGO è una innovativa miscela cementizia auto-percolante, pronta all’uso, per l’intasamento totale di asfalti open graded (conglomerato bituminoso drenante), adatta alla realizzazione di pavimentazioni semi- flessibili e capace di conferire valore aggiunto alle pavimentazioni in asfalto, rendendole ultra-resistenti e più durevoli, con elevate resistenze al fuoco, alle alte temperature e alle aggressioni chimiche da solventi e idrocarburi che, come noto, contengono sostanze solventi per il bitume.

Grazie alla combinazione delle prestazioni meccaniche tra la malta cementizia ad alta resistenza e la flessibilità del conglomerato bituminoso, la pavimentazione realizzata con i.tech CARGO è capace di resistere a carichi elevati, in condizioni sia statiche che dinamiche, e inoltre concentrati, tipo container.

Le performance che si ottengono con questa soluzione si sviluppano in tempi rapidi; per diversi motivi non sono ottenibili con altre soluzioni, quali, ad esempio, le pavimentazioni in solo asfalto – di rapida applicazione, ma certamente molto meno resistenti al calore, al carico e con una vita utile più breve – oppure quelle in calcestruzzo, caratterizzate da una buona resistenza al carico, una durata di servizio più lunga e un maggiore tempo di messa in opera, dovuto ai tempi di maturazione del calcestruzzo stesso.

Le elevate prestazioni reologiche di i.tech CARGO rendono il prodotto facilmente pompabile, in grado di percolare nei vuoti di una pavimentazione bituminosa a elevata porosità, intasandoli per tutta la profondità del conglomerato, senza necessità di alcuna vibrazione meccanica, migliorandone sensibilmente le caratteristiche fisico-meccaniche e realizzando superfici resistenti e flessibili, anche con spessori contenuti. L’alta fluidità della miscela consente, inoltre, una maggiore facilità di posa, in quanto non sono richiesti i giunti per il controllo del ritiro, garantendo, quindi, risparmio di tempo e fatica rispetto alle soluzioni in solo calcestruzzo o asfalto.

Rispetto alle tradizionali strutture orizzontali, una pavimentazione progettata in conglomerato bituminoso intasata con i.tech CARGO raggiunge livelli di resistenza meccanica 4 volte più elevati.