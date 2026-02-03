L’impermeabilizzazione di un terrazzo non è solo dare una “mano di prodotto”, ma consiste in un sistema fatto di passaggi precisi, scelta corretta dei materiali e cura dei dettagli costruttivi. Errori in una sola di queste fasi possono tradursi in infiltrazioni d’acqua, distacchi di pavimentazione e danni alla struttura e agli ambienti sottostanti.

Perché l’impermeabilizzazione del terrazzo è un intervento delicato

Il terrazzo è una superficie orizzontale esposta a pioggia, irraggiamento solare, sbalzi termici e ristagni d’acqua, spesso direttamente sopra ambienti abitati. Se il sistema impermeabile è deteriorato, o realizzato con prodotti non idonei, l’acqua trova facilmente varchi in corrispondenza di giunti, soglie, scarichi e punti di discontinuità.

Le infiltrazioni non si limitano a macchie sul soffitto: possono compromettere intonaci, rivestimenti, massetti e in casi estremi anche elementi strutturali, aumentando i costi di ripristino.

Gli errori più comuni da evitare

Tra gli errori più comuni c’è l’idea che basti “verniciare” il terrazzo con un qualunque prodotto impermeabile, dato a basso consumo, senza valutare supporto, pendenze, fessurazioni e stato della pavimentazione esistente. Ugualmente rischioso è trascurare la preparazione del fondo: vecchie pavimentazioni non perfettamente asciutte, non pulite, con fughe ammalorate, parti incoerenti o presenza di umidità possono compromettere l’adesione del sistema.

Altri errori tipici riguardano i dettagli: risvolti verticali troppo bassi, scarichi non correttamente raccordati, assenza di rinforzi negli angoli e nelle zone critiche, oppure scelta di prodotti non idonei per superfici soggette a sollecitazioni meccaniche. Anche ignorare i tempi di asciugatura tra una mano e l’altra, o finali, aumenta il rischio di distacchi e fessurazioni.

Come va impostato un intervento corretto

Un intervento a regola d’arte parte sempre da una diagnosi: verificare presenza di infiltrazioni nei locali sottostanti, controllare lo stato del massetto e della pavimentazione, valutare pendenze ed efficienza degli scarichi. In base a queste verifiche si decide se intervenire in sovrapposizione sulla pavimentazione esistente o se è necessario rimuovere parte del pacchetto e rifare da zero il sistema impermeabile.

La preparazione del supporto è cruciale: pulizia profonda, eliminazione di parti incoerenti, ripristino di fughe e fessure, eventuale regolarizzazione delle pendenze e trattamento di punti critici (angoli, attacchi a parete, bocchettoni). Solo su un supporto sano e coeso ha senso applicare un sistema impermeabilizzante.

Sistemi liquidi: perché sono una soluzione moderna

I sistemi impermeabilizzanti liquidi per terrazzi e balconi offrono il grande vantaggio di creare un manto impermeabile continuo, senza giunzioni, capace di adattarsi alle geometrie del terrazzo e di seguire i piccoli movimenti del supporto. Prodotti elastici come le membrane liquide Icobit per terrazzi sono progettati per resistere a ristagni d’acqua, neve, grandine e raggi UV, facili da applicare e con maggiore versatilità rispetto a soluzioni rigide tradizionali.

In molti casi è possibile intervenire anche su vecchie pavimentazioni ammalorate, come vecchie membrane bitume polimero in rotoli, limitando demolizioni e costi di intervento, a condizione che il supporto sia adeguatamente preparato e che il sistema scelto sia specifico per l’applicazione. Questo permette di riqualificare terrazzi ammalorati contenendo tempi e costi.

Il ruolo di impermeabilizzanti come Icoper Multiuso

Tra le soluzioni più note per il ripristino di vecchie pavimentazioni di terrazzi e balconi rientra Icoper multiuso, membrana liquida versatile e ad alta elasticità, nata per interventi diretti su superfici nuove e, soprattutto su vecchie superfici esistenti, senza dover ricorrere a demolizioni o smantellamenti. Questo sistema aderisce perfettamente su diversi supporti (piastrelle, vecchie guaine, calcestruzzo) creando uno strato impermeabile continuo e senza giunzioni, il quale permette la posa diretta di eventuali piastrelle e pavimentazioni.

Tuttavia, nel caso di terrazzi ammalorati in gravi condizioni, con distacchi diffusi o pendenze errate, anche prodotti versatili di questo tipo devono essere inseriti in un pacchetto di ripristino più ampio, che includa il rifacimento del massetto e la correzione delle pendenze, per garantire un risultato duraturo. In ogni caso, la logica è sempre quella del “sistema” e non di un singolo prodotto spot.

Dettagli costruttivi che fanno la differenza

L'impermeabilizzazione di un terrazzo ben fatta si riconosce dai dettagli: risvolti verticali adeguati sulle pareti, corretta sigillatura dei giunti, raccordi fluidi e rinforzi in corrispondenza di angoli e spigoli. Anche la compatibilità tra i vari materiali del sistema impermeabile (primer, membrana liquida, eventuali strati di finitura ed eventuale incollaggio della pavimentazione) è un aspetto essenziale: una scelta non coordinata può portare nel tempo a bolle, distacchi e perdita di adesione. È necessario dunque, realizzare “cicli completi” al fine di garantire impermeabilità e durabilità nel tempo.

Terrazzo impermeabilizzato senza errori: cosa tenere a mente

Per concludere: per evitare errori nell’impermeabilizzazione di un terrazzo conviene ricordare alcuni principi chiave: analizzare il supporto, prepararlo con cura, impiegare sistemi impermeabilizzanti liquidi specifici per terrazzi e balconi e non trascurare i dettagli come scarichi, giunti e risvolti. Affidarsi a cicli prestazionali conformi alla norma UNI 11928-1, come i sistemi certificati Icobit, permette di ridurre il rischio di infiltrazioni e di proteggere edifici ed abitazioni nel tempo.