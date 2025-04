Impianti fotovoltaici: la vetrina del GSE per le polizze Reddito Energetico

Arriva una nuova iniziativa del GSE per supportare i soggetti realizzatori nel processo di accesso al Reddito Energetico, l’incentivo istituito con il Decreto del MASE dell’8 agosto 2023, e che prevede l’erogazione di un contributo per la realizzazione di impianti fotovoltaici residenziali, installati appunto dai soggetti realizzatori iscritti nell’apposito Registro.

Reddito Energetico: la vetrina del GSE per le polizze multi-rischi

Come segnala il Gestore Servizi Energetici, adesso le compagnie assicurative avranno la possibilità di comparire nella vetrina di presentazione delle polizze multi-rischi che i realizzatori di impianti ffotovoltaici finanziati con il REN sono tenuti a sottoscrivere.

Le compagnie assicurative che desiderano essere incluse nell’elenco del GSE devono inviare una manifestazione di interesse tramite PEC, indicando nell’oggetto della comunicazione la dicitura: “Manifestazione di interesse – Inserimento nell'elenco degli operatori economici disponibili all'emissione di prodotti assicurativi REN”.

L’adesione è completamente volontaria, e il GSE non effettuerà alcuna selezione o valutazione riguardante la congruità dei prodotti offerti dalle compagnie assicurative, fatta eccezione per la verifica della loro iscrizione al Registro delle imprese assicurative tenuto dall’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).

Inoltre non è fatto obbligo per i soggetti realizzatori di utilizzare le polizze offerte dalle compagnie presenti in vetrina.