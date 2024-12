L'importanza delle etichette industriali nella gestione dei cantieri edili

In un cantiere edile ci sono diversi aspetti importanti: la sicurezza certamente ma anche l’organizzazione. Le etichette industriali possono unire le due cose e facilitare la ricerca e l’identificazione dei materiali da utilizzare così come le attrezzature. Quali sono? Come si applicano?

Introduzione all'importanza dell'organizzazione nei cantieri

Il cantiere edile è un insieme di materiali, personale qualificato e aree specifiche spesso di grandi dimensioni. L’immaginario ci porta a pensare solo alla calce e al cemento ma la realtà è ben diversa. Il tutto è organizzato e realizzato dal personale ingegneristico per la progettazione a tutte le squadre e ditte specializzate nell’esecuzione dei lavori stessi. Impossibile pensare che il tutto sia frutto solo di un lavoro programmato in poco tempo. Servirà la giusta organizzazione anche in termini di materiali sulla cui qualità e affidabilità non si deve certo soprassedere. Immaginate quanti ne possono servire per realizzare un’opera specifica, indipendentemente da quali siano le dimensioni.

L’applicazione dell’etichettatura industriale farà sì che sarà più facile rinascere i tipi di materiali così come le attrezzature e anche le diverse aree. Al giorno d’oggi davvero nulla è lasciato al caso in fase di costruzione o manutenzione, bisognerà avere tutte ciò di cui si necessita sui materiali e la loro funzione. Le aziende del settore si basano su un’organizzazione e su una pianificazione del lavoro che racchiude diversi aspetti. Quello delle etichette è proprio tra i più importanti.

Vantaggi dell'uso di etichette industriali: tracciabilità dei materiali, sicurezza, efficienza

Di materiali se ne usano davvero tanto e in molti casi diversi. Dovranno essere di qualità, senza ombra di dubbio efficaci, pronti all’uso e non saranno sempre adatti per tutte le situazioni. Insomma, si dovrà conoscerli e riconoscerli bene, al momento giusto e brevemente. Ne va dall’efficienza del lavoro, della sicurezza e anche della velocità di esecuzione (che non significa lavorare con i tempi stretti o con la fretta).

Ecco allora che nei cantieri edili tutti i materiali sono riconoscili attraverso specifiche etichette industriali, come abbiamo accennato in precedenza. I materiali utilizzati dovranno soddisfare tutte le richieste che la legge o comunque l’edilizia richiedono. Ecco perché dovranno essere assolutamente tracciati in ogni loro aspetto, non ci potranno essere improvvisazioni sotto questo (ed altri) punto di vista. Sì, perché da questo scaturiscono anche altre componenti come quelle della sicurezza e dell’efficienza. Pensate ai passi avanti che hanno fatto le case in termini di efficienza energetica oppure la sicurezza dovuta alla tecnologia, vedi ad esempio la domotica. Sono tematiche certamente attuali e che vogliono una serie di parametri da rispettare: l’etichetta per la tracciabilità dei materiali farà sì che al momento dell’utilizzo di uno specifico materialo se ne conosca ogni aspetto.

Esempi pratici di applicazione: etichettatura di cavi, tubazioni, macchinari

Chiaramente ci sono delle diverse modalità per l’applicazione di queste etichette. Se per i prodotti di minore volume sarà possibile utilizzare i macchinari più comuni quando si tratta di materiali utilizzati in edilizia le cose cambiano.

Facciamo un esempio che però possa rendere bene l’idea anche per gli altri casi. Pensiamo ai tubi: i nastri colorati applicati delle etichette permetteranno di individuare subito il liquido che scorre in quel determinato impianto, così come i nastri con le frecce ci diranno la direzione del flusso stesso: in caso di necessità o emergenza gli operai potranno chiudere le valvole senza nessun tipo di problema. E se il tubo presentasse delle modifiche sulla traiettoria originaria e programmata? Se si intersecasse con altre condotte? Va da sé che andranno applicati più nastri. Lo stesso discorso si può fare proprio per i cavi elettrici e per i macchinari.

A seconda dei casi si potrà procedere ad una stampa laser, a trasferimento termico o anche all’identificazione manuale. I materiali di queste etichette possono essere diversi. Sotto questo punto di vista ci sono delle aziende specializzate che realizzeranno le migliori etichette a seconda della singola esigenza, un lavoro che terrà conto dei diversi aspetti, una questione di sicurezza conforme alle normative.

Conclusione sull'adozione di stampanti industriali per migliorare la gestione del cantiere

Abbiamo allora evidenziato il fatto di come le stampanti industriali siano del tutto necessarie per la gestione del cantiere. Voi lo avreste mai detto? Ebbene sì, il prodotto da applicare sui vari macchinari, tubi, cavi e su determinate aree dovrà avere tutte le informazioni necessarie. A seconda del prodotto su cui applicare serviranno stampanti specifiche. Abbiamo accennato qualche esempio in precedenza: quelle a modulo continuo realizzano etichette, buste e anche fascicoli: si rifanno a macchinari rotativi per le aziende medie o piccole. Quelle a trasferimento termico imprimono immagini e scritte grazie al surriscaldamento di sostanze chimiche o carta sensibile al calore. Siete responsabili di un’azienda che opera nel campo dell’edilizia? Affidatevi agli esperti del settore per consigli utili, l’acquisto delle migliori stampanti per etichette industriali e migliorate il vostro cantiere sotto i punti di vista dell’efficienza e la sicurezza.