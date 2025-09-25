È operativo il nuovo servizio telematico “Istanza rettifica dati catastali”, previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 2 aprile 2025, prot. n. 161919, in attuazione dell’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 1/2024.

Il lancio del nuovo applicativo rappresenta un ulteriore passo nella digitalizzazione dei servizi catastali. Grazie a una piattaforma accessibile, guidata e integrata con i sistemi di pagamento, contribuenti e professionisti dispongono ora di uno strumento più semplice e sicuro per aggiornare i dati catastali e garantire la correttezza delle informazioni sugli immobili.

Rettfica dati catastali: attivo il servizio per le istanze online

Il servizio consente di correggere o precisare online i dati catastali degli immobili, tramite una piattaforma guidata, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, che semplifica la compilazione e la trasmissione delle istanze.

Per accedere, i contribuenti o i loro delegati possono utilizzare:

SPID, CIE o CNS;

le credenziali Entratel/Fisconline, nei casi previsti.

L’istanza può essere presentata:

direttamente dal titolare del diritto reale sull’immobile;

da un delegato, con allegazione della documentazione firmata digitalmente o, in alternativa, sottoscritta con firma autografa e corredata da copia di un documento di identità. Questa apertura consente anche a professionisti incaricati di gestire in modo rapido e sicuro la rettifica per conto dei propri clienti.

Ricevute e pagamento dell’imposta di bollo

Il sistema genera automaticamente ricevute digitali, che attestano:

la ricezione della richiesta;

la correttezza dei file trasmessi;

l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, quando dovuta.

Il pagamento è gestito tramite la piattaforma PagoPA, con importi calcolati dal sistema in fase di compilazione.

Periodo transitorio

Il Fisco segnala che il nuovo servizio telematico affianca, per il momento, l’attuale canale “Contact Center”, operativo fino alla sua definitiva dismissione. La data di chiusura sarà resa nota con un successivo avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate.