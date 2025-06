Misure urgenti in materia fiscale: il Decreto in Gazzetta Ufficiale

Modifiche alla disciplina del trattamento fiscale per alcune spese per lavoratori dipendenti e autonomi, della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi, proroga dei termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali: sono diverse le novità introdotte con il Decreto legge 17 giugno 2025, n. 84 recante “Misure urgenti in materia fiscale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2025, n. 138.

Il decreto è così articolato:

Art. 1. Modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi

Art. 2. Modifiche al regime di riporto delle perdite

Art. 3. Modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

Art. 4. Modifiche alle disposizioni riguardanti le società estere controllate

Art. 5. Modifiche alle disposizioni riguardanti la documentazione relativa alla disciplina di contrasto ai disallineamenti da ibridi

Art. 6. Proroga e sanatoria delle delibere approvative del Prospetto IMU

Art. 7. Disposizioni in materia di agevolazioni applicate al biodiesel

Art. 8. Decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore

Art. 9. Modifiche in materia di inversione contabile nei settori del trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logistica

Art. 10. Disposizioni in materia di split payment 1. All’articolo 17 -ter , comma 1 -bis , del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera d) è soppressa. 2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal 1° luglio 2025 e si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.

Art. 11. Modifiche decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante revisione delle disposizioni in materia di accise

Art. 12. Disposizioni in materia di termini di presentazione delle dichiarazioni 2024

Art. 13. Differimento per l’anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

Art. 14. Decorrenza delle disposizioni in materia di imprese sociali

Art. 15. Disposizioni finanziarie

Art. 16. Entrata in vigore

