Modifiche ai contratti già stipulati: il MIT sugli effetti del Correttivo
In un nuovo parere, il supporto giuridico chiarisce l’applicabilità delle modifiche all’art. 120 del d.Lgs. 36/2023 ai contratti già in essere
Con il d.Lgs. n. 209/2024, c.d. “Correttivo Codice Appalti” il legislatore è intervenuto sul d,Lgs. n. 36/2023 (“nuovo” Codice dei contratti pubblici), modificando tra gli altri l’art. 120 , relativo alle modifiche contrattuali in corso di esecuzione.
Il dubbio che spesso sorge all’interno delle Amministrazioni è se le novità valgano anche per i contratti già stipulati prima dell’entrata in vigore del correttivo, oppure se trovino applicazione solo per quelli successivi.
Modifiche contrattuali in corso di esecuzione: cosa cambia con il Correttivo
A fornire chiarimenti su una possibile applicazione retroattiva delle norme è il supporto giuridico del MIT con il parere del 3 giugno 2025, n. 3517.
Ricordiamo che l’art. 120 del d.Lgs. n. 36/2023 ha introdotto una disciplina organica delle varianti e delle modifiche contrattuali, in linea con le direttive europee.
La norma individua in maniera tassativa i casi in cui è possibile intervenire sul contratto senza dover ricorrere a una nuova procedura di gara, fissando al contempo limiti economici e qualitativi.
Sono quindi ammesse modifiche:
- se previste fin dall’inizio nei documenti di gara con clausole chiare e precise;
- in presenza di eventi imprevedibili che impongano un adeguamento;
- nei casi di sostituzione dell’appaltatore per motivi specifici, come ristrutturazioni societarie o cessioni d’azienda;
- entro limiti economici tali da non alterare la natura complessiva del contratto.
Il filo conduttore resta il divieto di alterare in modo sostanziale l’equilibrio economico a favore dell’appaltatore o di modificare l’oggetto dell’appalto, trasformandolo di fatto in un nuovo contratto.
