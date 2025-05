Modulistica edilizia Salva Casa: anche la Regione Siciliana si adegua (ma i moduli non si trovano)

Oltre il tempo massimo previsto, anche la Sicilia si inserisce tra le Regioni che hanno adeguato la modulistica edilizia alle nuove disposizioni previste dal Salva Casa (almeno formalmente).

Con il Decreto Assessoriale n. 123/GAB del 14 maggio 2025 ad oggetto “Approvazione moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia edilizia”, la Regione Siciliana segue l’esempio di Lombardia, Basilicata e Lazio, recependo la nuova modulistica edilizia aggiornata in base alle indicazioni fornite dall’Accordo in Conferenza Unificata del 27 marzo 2025 (Rep. atti n. 35/CU).

Modulistica edilizia Salva Casa: la Sicilia approva 5 moduli

Il provvedimento regionale approva cinque moduli fondamentali per la gestione degli interventi edilizi, armonizzati con la normativa regionale:

Mod. P.d.C. - presentazione dell’istanza per il rilascio del “Permesso di Costruire” ex art. 10 D.P.R. n. 380/01, recepito con modifiche dall’art. 5 della legge regionale n. 16/2016; Mod. S.C.I.A. - Segnalazione certificata di inizio attività ex art. 22 del D.P.R. n. 380/01, recepito con modifiche dall’art. 10, commi 1-5, della legge regionale n. 16/2016; Mod. S.C.I.A. in alternativa al permesso di costruire - Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire ex art. 23 del D.P.R. n. 380/01, recepito dall’art. 10, commi 6 e 7 della legge regionale n. 16/2016; Mod. CILA - Comunicazione Inizio Lavori Asseverata relativa agli interventi di edilizia libera ex art. 6 e 6-bis, recepito con modifiche dall’art. 3, commi 2-6, della legge regionale n. 16/2016; Mod. CILA - Opere interne - Comunicazione Inizio Lavori Asseverata relativa alle opere interne ex art. 20, legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

Tuttavia, all’interno del Decreto Assessoriale siciliano, i moduli non risultano ancora disponibili. Il decreto fa riferimento ai moduli come "parte integrante e sostanziale" del provvedimento, ma nella pratica non sono ancora stati pubblicati in formato PDF aperto come richiesto espressamente dall’Accordo stesso.

Una lacuna che rischia di trasformare un importante atto di recepimento in un esercizio incompleto, lasciando tecnici e Comuni in un limbo operativo a meno di dieci giorni dalla scadenza del 23 maggio 2025.

La modulistica sarà (probabilmente) contenuta nel provvedimento che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Regionale. Poi sarà compito dei Comuni Siciliani adeguare le piattaforme telematiche