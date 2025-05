Modulistica edilizia Salva Casa: passo in avanti nella Regione Campania

Quando arriveranno i nuovi moduli edilizi aggiornati al Salva Casa? E le Regioni si stanno muovendo in modo uniforme? Dopo Basilicata, Lazio, Lombardia e Sicilia, anche la Campania compie un primo, importante passo: non ancora l’adozione dei moduli, ma il recepimento formale dell’accordo nazionale.

Il contesto: l’Accordo del 27 marzo 2025 e il DL “Salva Casa”

Come noto, con l’Accordo in Conferenza Unificata del 27 marzo 2025 (Rep. atti n. 35/UE), Governo, Regioni, ANCI e UPI hanno approvato le modifiche ai moduli unificati e standardizzati in materia edilizia per:

SCIA,

permesso di costruire,

SCIA alternativa,

CILA.

Le modifiche si sono rese necessarie per dare attuazione operativa alle disposizioni della Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa), che com’è noto ha modificato in modo importante parecchie delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).