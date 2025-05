Penali per lavori ultimati in ritardo: come si applicano?

In caso di ritardata ultimazione lavori, è possibile e legittimo far riferimento a quanto previsto all'art. 1384 del C.C., che prevede la disapplicazione della penale in funzione dell'effettivo interesse del creditore? Oppure il Codice Appalti prevede una procedura differente? Quali sono le valutazioni che la Stazione Appaltante è tenuta a fare?

Ritardo nell'ultimazione lavori: il MIT sull'applicazione delle penali

A fornire importanti indicazioni sull’applicazione (e disapplicazione) delle penali dovute per il ritardo nell’ultimazione dei lavori è il supporto giuridico del MIT, con il parere del 13 maggio 2025, n. 3430, in risposta a una stazione appaltante.

Il dubbio nasce dal fatto che mentre il d.P.R. n. 207/2010, tramite l'art. 145, comma 7, prevedeva l'ammissibilità della disapplicazione, totale o parziale, delle penali per ritardata ultimazione dei lavori, quando le penali fossero riconosciute manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della SA, la nuova normativa, compreso il correttivo al Codice dei Contratti 2023 (il d.Lgs. n. 209/2024, che ha appunto modificato il d.Lgs. n. 36/2023), non sembra fornire alcuna indicazione in merito.