Piattaforma Digitale Nazionale Dati: AgID lancia le nuove Linee Guida per le Amministrazioni

Con la Determina del 19 giugno 2025, n. 98, AgID ha approvato le Linee Guida sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). Il documento, adottato ai sensi dell’art. 50-ter del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), definisce gli standard e i criteri per lo scambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni (e con i privati, per finalità pubbliche), superando definitivamente il vecchio modello degli accordi bilaterali e portando a regime il modello di interoperabilità (MoDI).

Funzioni e obiettivi dell’infrastruttura PDND

Le Linee Guida descrivono l’infrastruttura come cuore tecnico del sistema MoDI, garantendo:

l’ identificazione e la gestione dei livelli autorizzativi degli attori abilitati;

la raccolta e conservazione degli accessi e delle transazioni;

degli accessi e delle transazioni; la tracciabilità, sicurezza, disponibilità e accessibilità delle informazioni.

In questo modo si valorizzerà il patrimonio informativo pubblico e si semplificheranno gli adempimenti per cittadini e imprese, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

L’obiettivo non è solo tecnico, ma sistemico: rendere la condivisione dei dati tra enti pubblici una pratica automatica, sicura e trasparente, riducendo la burocrazia, migliorando la qualità dei servizi e garantendo il pieno rispetto della privacy e dei diritti digitali.

