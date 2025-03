Polizze catastrofali: obbligo, criticità e costi

L’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro i rischi catastrofali è una delle novità più discusse degli ultimi mesi. Ma chi riguarda esattamente? Cosa copre? E soprattutto, quali sono le implicazioni pratiche per imprese e cittadini?

Domande più che legittime, considerato che il tema della protezione dal rischio sismico e idrogeologico in Italia è stato per troppo tempo sottovalutato, salvo poi riemergere in occasione di emergenze e tragedie. Adesso, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Regolamento attuativo, l’assicurazione obbligatoria per il rischio catastrofale diventa una realtà concreta, ma le criticità non mancano.

Obbligo di polizza catastrofale: cosa dice la legge

L’assicurazione obbligatoria per i rischi catastrofali è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 101-111, Legge n. 213/2023), che ha previsto l’obbligo per le imprese di stipulare una polizza contro eventi naturali come terremoti, alluvioni e frane. L’obiettivo dichiarato è duplice:

tutelare il patrimonio immobiliare e produttivo dalle conseguenze economiche dei disastri naturali; ridurre il peso della ricostruzione sulle casse dello Stato, incentivando la prevenzione attraverso strumenti assicurativi privati.

Per rendere operativo l’obbligo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il Decreto 30 gennaio 2025, n. 18 (il Regolamento attuativo), entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 29 febbraio 2024, che definisce i dettagli operativi delle polizze e le modalità di applicazione dell’obbligo.

Ma c’è un problema: i termini previsti per l’adeguamento sono obiettivamente troppo stretti, molte imprese rischiano di trovarsi scoperte e a nulla sono valse le richieste di proroga. La norma prevede, infatti, che le imprese debbano stipulare la polizza catastrofale entro il 31 marzo 2025, una tempistica che diverse associazioni di categoria hanno già definito irrealistica.

Come anticipato, il regolamento attuativo del MEF ha già definito: