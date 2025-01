Le procedure negoziate dopo il correttivo al Codice Appalti

Con l’approdo in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 209/2024 di riforma del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), in molti ci saremmo aspettati una modifica dell’art. 50 relativo alle procedure di affidamento dei contratti sotto la soglia comunitaria (sottosoglia).

Le procedure sottosoglia

La formulazione normativa dell’art. 50 ha creato non pochi interrogativi. Il testo, per verbo (“procedere”) e tempo (indicativo), sembrava obbligare le stazioni appaltanti a utilizzare le procedure semplificate (affidamento diretto e procedura negoziata) per i contratti sottosoglia. Questa interpretazione è stata definita da Luigi Carbone, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato e coordinatore della Commissione speciale di riforma del Codice, come “un invito alla semplicità” (leggi articolo).

Si sono pronunciati sulla questione:

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la “famosa” circolare 20 novembre 2023;

l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con il parere 13 marzo 2024, n. 13.

Entrambi hanno concordato sull’interpretazione dell’art. 50 in linea con i principi della normativa dell’Unione Europea, che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere anche alle procedure aperte o ristrette, come previsto dalla Direttiva 2024/24/UE.

Tuttavia, pur essendo chiara l’apertura delle direttive europee, il Codice nazionale sembra dettare disposizioni diverse e, proprio per questo motivo, sarebbe stato opportuno modificare il verbo dell’art. 50, comma 1, durante il processo di revisione del Codice.

In Italia, però, si è ormai abituati a circolari che reinterpretano norme primarie. La famosa circolare del MIT ha mitigato l’obbligo implicito, creando un “obbligo-non obbligo” che la maggior parte delle stazioni appaltanti ha accolto. Secondo ANAC, nel 2023, su 267.403 appalti di importo pari o superiore a 40.000 euro, le procedure semplificate sono state utilizzate 208.954 volte:

49,6% affidamento diretto;

28,5% procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando.

Considerando anche gli appalti sotto i 40.000 euro, gli affidamenti diretti rappresentano oltre il 90% del totale.

Le procedure negoziate

Nonostante l’affidamento diretto sia la procedura più utilizzata, il correttivo al Codice ha introdotto modifiche alle procedure negoziate di cui all’art. 50, comma 1. Queste sono:

Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro; Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno dieci operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie UE; Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per affidamenti di servizi e forniture (compresi servizi di ingegneria e architettura), di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie UE.

Le modifiche all’art. 50 introdotte dal D.Lgs. n. 209/2024 includono:

Soppressione del comma 3 , che prevedeva l’abrogazione dell’allegato II.1 in sede di prima applicazione del Codice;

, che prevedeva l’abrogazione dell’allegato II.1 in sede di prima applicazione del Codice; Inserimento del nuovo comma 2-bis, che impone alle stazioni appaltanti di pubblicare sul proprio sito l’avvio di una consultazione per le procedure negoziate.

Di fatto, le stazioni appaltanti devono obbligatoriamente pubblicare l’avvio di una consultazione (salvo che future circolari reinterpretino nuovamente il Codice).

Le consultazioni preliminari

L’art. 77 del Codice, al comma 1, parla delle consultazioni preliminari di mercato come una possibilità: “Le stazioni appaltanti possono svolgere consultazioni di mercato per predisporre gli atti di gara e informare gli operatori economici degli appalti programmati”. Questa formulazione è in contrasto con il nuovo obbligo di pubblicazione previsto per le procedure negoziate di cui al'art. 50, comma 2-bis, suggerendo una possibile dimenticanza del legislatore.

Un caso analogo si è già verificato nei metodi di calcolo del punteggio dell’offerta economica per i servizi di ingegneria e architettura, che vi abbiamo già prontamente segnalato.

Rimane, dunque, cruciale un intervento normativo per chiarire definitivamente tali aspetti.