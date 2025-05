Professione costruttore edile: tutte le critiche alla proposta di legge

Non è stata accolta con entusiasmo da FINCO la proposta di legge A.C. 2027 a firma degli onorevoli Simiani, Girelli, Marino, Toni Ricciardi, Romeo e Andrea Rossi, "Disposizioni per la disciplina dell’accesso all’attività imprenditoriale nel settore dell’edilizia", finalizzata a regolamentare la professione di costruttore edile.

Professione costruttore edile: FINCO critica la proposta di legge per la regolamentazione

La Federazione, pur condividendo il principio della qualificazione delle imprese edili, in una lettera del Direttore Generale Angelo Artale, ha sottolineato come sia necessario tenere conto che il settore dell’edilizia non è esaustivo dell’intero settore delle costruzioni e che l’introduzione di una regolamentazione per l’accesso all’attività di impresa potrebbe essere un inutile appesantimento burocratico per altri comparti.

Il rischio è infatti quello che si arrivi ad estensioni improprie della norma a una pluralità di soggetti specializzati che, pur operando in contesti prossimi al cantiere, non possono essere assimilati alle imprese edili tradizionali.

Da qui alcune puntuali osservazioni della Federazione sottolineando come abbia già espresso una posizione simile anche in passato.