Qualificazione SA: le osservazioni ANAC sul Correttivo

L’introduzione del d.Lgs. n. 209/2024, il c.d. Correttivo Codice Appalti, ha provocato uno scossone di non poco conto nel sistema dei contratti pubblici, già in fase di assestamento dopo la rivoluzione operata dall’entrata in vigore del d. Lgs. n. 36/2023.

Correttivo Codice Appalti: ANAC avvia la consultazione

Tante le modifiche apportate al “nuovo” Codice dei Contratti, racchiuse in un provvedimento composto da ben 97 articoli e comprendente:

la modifica di 67 articoli;

la sostituzione di 1 articolo;

l’inserimento di 2 nuovi articoli;

l’abrogazione di 1 articolo;

modifiche a 19 allegati;

la sostituzione di 1 allegato;

l’inserimento di 3 nuovi allegati.

Tra le novità previste dal d.Lgs. n. 209/2024, la revisione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. Il provvedimento ha modificato l’Allegato II.4 del Codice degli Appalti, ridefinendo i criteri per l’attribuzione dei punteggi necessari alla qualificazione per l’affidamento di lavori, servizi e forniture.