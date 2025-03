Realizzazione soppalco: edilizia libera o nuova costruzione?

La realizzazione di un soppalco all'interno di un immobile è un intervento che, a seconda delle sue caratteristiche, può rientrare nell’edilizia libera o richiedere un titolo edilizio.

Soppalco: opera rilevante o edilizia libera?

Se il soppalco ha una funzione esclusivamente d’arredo e non modifica la volumetria dell’immobile, si può realizzare senza particolari autorizzazioni. In particolare, un soppalco è considerato di arredo se:

ha dimensioni ridotte e non altera la distribuzione degli spazi interni in modo rilevante;

e non altera la distribuzione degli spazi interni in modo rilevante; non è praticabile o ha una superficie molto limitata, tale da non costituire un vero e proprio nuovo ambiente abitabile ;

; non comporta modifiche strutturali o variazioni del carico urbanistico (es. nuove superfici residenziali);

(es. nuove superfici residenziali); non altera la volumetria dell’immobile.

Esempio ne è un piccolo soppalco in ferro o legno, utilizzato per riporre oggetti o come libreria, rientra tra gli interventi di edilizia libera e non necessita di permessi.

Quando serve un titolo edilizio

Se il soppalco è abitabile, ovvero crea un nuovo ambiente utilizzabile, serve un titolo edilizio, in quanto comporta una modifica degli spazi interni e potenzialmente una variazione urbanistica.

I fattori determinanti sono:

dimensioni e altezza : un soppalco abitabile deve rispettare i requisiti minimi di altezza interna (2,40 metri per le zone residenziali, ridotti a 2,10 metri per servizi come bagni o ripostigli);

: un soppalco abitabile deve rispettare i requisiti minimi di altezza interna (2,40 metri per le zone residenziali, ridotti a 2,10 metri per servizi come bagni o ripostigli); nuovo carico urbanistico : se il soppalco amplia la superficie calpestabile e cambia la destinazione d’uso degli ambienti, serve un’autorizzazione;

: se il soppalco amplia la superficie calpestabile e cambia la destinazione d’uso degli ambienti, serve un’autorizzazione; struttura portante: se si interviene sulla struttura dell’edificio o sulle parti portanti, il soppalco diventa un intervento edilizio soggetto a permesso.

I titoli edilizi necessari

SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) , sufficiente quando il soppalco non comporta aumento di volumetria ma incide sulla distribuzione interna degli spazi.

, sufficiente quando il soppalco non comporta aumento di volumetria ma incide sulla distribuzione interna degli spazi. permesso di Costruire: necessario se il soppalco crea nuovo volume abitabile o incide sulla struttura portante dell’edificio.

Se il soppalco è realizzato in un’area soggetta a vincoli paesaggistici, storici o ambientali, oppure in una zona sismica, si applicano regole più restrittive che rendono necessario: