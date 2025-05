Relazione tecnica troppo lunga: è causa di esclusione?

Nell’ambito delle procedure di gara, la redazione della relazione tecnica allegata all’offerta rappresenta un passaggio delicato, specialmente quando la legge di gara prevede limiti dimensionali in termini di formato e numero massimo di pagine.

Ma fino a che punto tali limiti possono assumere carattere vincolante e determinare l’esclusione o la penalizzazione dell’offerta? A questa domanda risponde la sentenza del TAR Veneto 14 maggio 2025, n. 733, che interviene su un caso di appalto integrato, affidato con procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023.

Presentazione offerta: la lunghezza della relazione costituisce causa di esclusione?

La controversia prende le mosse dal ricorso presentato da un operatore economico contro la determina di aggiudicazione della gara e il relativo verbale di valutazione delle offerte. Al centro del contenzioso, la relazione tecnica dell’aggiudicatario, predisposta in formato A3 e convertita in A4, per un totale di 22 pagine, in violazione – secondo il ricorrente – del limite massimo di quattro facciate A4 previsto dalla lex specialis.

Secondo l’impresa ricorrente, tale violazione avrebbe dovuto comportare l’attribuzione di un punteggio nullo e, in subordine, l’esclusione dell’aggiudicataria, o quantomeno lo stralcio delle parti eccedenti.