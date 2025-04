Riforma autorizzazione paesaggistica: ANCI sul DDL

Rimuovere i principali ostacoli alla tempestiva autorizzazione degli interventi edilizi in aree vincolate e garantire la tutela del paesaggio senza paralizzare la programmazione urbana: l’audizione dell’ANCI presso le Commissioni riunite Cultura e Ambiente al Senato, sul DDL AS 1372, recante “Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica" rilancia un’agenda pragmatica di semplificazione e responsabilizzazione degli enti locali.

DDL riforma autorizzazione paesaggistica: l'audizione di ANCE

L’Associazione ha accolto con favore l’iniziativa legislativa rappresentata dal disegno di legge, che punta a una revisione strutturale delle procedure di autorizzazione paesaggistica.

Dopo anni di modifiche frammentarie al d.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e al d.P.R. n. 31/2017, il testo si propone di riportare ordine in una materia ad alta complessità tecnico-amministrativa, ritenuta una delle principali fonti di rallentamento delle iniziative edilizie comunali nei procedimenti in aree vincolate.

Dal punto di vista operativo, la lunghezza e l’incertezza dei procedimenti incidono direttamente:

sulla programmazione finanziaria privata e pubblica;

sull’attuazione di interventi strategici come quelli PNRR;

sulla competitività del sistema paese.

Nel corso dell’audizione, ANCI ha evidenziato diversi punti problematici, proponendo correttivi mirati e interventi sistemici.

Tra i principali:

l’applicazione inefficace del silenzio assenso per le autorizzazioni ordinarie, che oggi è previsto in maniera poco chiara e senza effetto sull’inefficacia dei pareri tardivi;

la mancata integrazione tra disciplina paesaggistica e normativa edilizia , aggravata dalla recente evoluzione del “Salva Casa” e del d.P.R. n. 380/2001;

l'inadeguata digitalizzazione dei procedimenti, con grave disomogeneità territoriale;

la duplicazione dei pareri nei casi in cui siano già stati acquisiti in fase di pianificazione attuativa;

la scarsa predeterminazione dei criteri di compatibilità, che lascia troppo spazio alla valutazione soggettiva.

Vediamo nel dettaglio le proposte presentate dall'Associazione.