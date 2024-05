Salva Casa: in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 69/2024. Ecco tutte le modifiche al Testo Unico Edilizia

Pronti, via. Approda sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024 il tanto atteso Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” (Decreto Salva Casa), con un nuovo importante pacchetto di modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Decreto Salva Casa: la struttura

Nessuna sorpresa nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il Decreto Legge n. 39/2024 si compone di appena 4 articoli (ma siamo certi che ne arriveranno molti altri in sede di conversione in legge che dovrà concludersi entro il 28 luglio 2024):

Art. 1 - Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Art. 2 - Strutture amovibili realizzate durante l'emergenza sanitaria da Covid-19

Art. 3 - Norme finali e di coordinamento

Art. 4 - Entrata in vigore

Tante le novità già annunciate con alcune importanti modifiche al Testo Unico Edilizia che riguardano: