Salva Casa e Modulistica edilizia unificata: ecco il Quaderno ANCI

Quali sono le novità operative introdotte nel d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia o TUE) dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa)? Alla luce dell’Accordo 27 marzo 2025, n. 35/CU trovato in Conferenza Unificata del 27 marzo 2025, quali sono i moduli edilizi che sono stati aggiornati? E come dovranno regolarsi i Comuni nell'applicazione concreta delle nuove disposizioni?

Salva Casa e Modulistica edilizia unificata: il Quaderno ANCI

Per rispondere a queste domande arriva puntuale l’intervento dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), che con il Quaderno operativo n. 56 ha fornito una analisi dettagliata delle nuove disposizioni inserite nel TUE, auspicando una riforma organica che chiarisca un quadro normativo ancora disomogeneo e, in alcuni casi, incerto.

In allegato, anche gli schemi di modulistica approvati in Conferenza Unificata, su cui ANCI ha ottenuto un monitoraggio costante da parte del Governo per risolvere eventuali criticità.

Il documento – realizzato sulla base delle Linee di indirizzo e criteri interpretativi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e delle quali segue l’impostazione – dopo una premessa e una introduzione generale, si compone dei seguenti capitoli:

Stato legittimo degli immobili Cambi della destinazione d’uso Procedure finalizzate a sanare o regolarizzare situazioni di difformità edilizia Edilizia libera, certificato di agibilità e recupero dei sottotetti Modulistica

In ogni capitolo ANCI ha riportato le sue considerazioni oltre che le indicazioni e FAQ contenute nelle Linee Guida del MIT.