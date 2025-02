Salva Casa e revisione Testo Unico Edilizia: intervengono i geometri

Linee Guida su Salva Casa e revisione del Testo Unico Edilizia: sono questi i due temi che hanno caratterizzato l’incontro organizzato dal MIT con i principali stakeholders del settore e al quale ha partecipato anche il Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati.

Riforma normativa edilizia: la posizione del CNGeGL

Ed è proprio sulle due iniziative che il consigliere Marco Vignali ha espresso la posizione del CNGeGL, salutando con favore la consultazione avviata dal MIT e che si concluderà il prossimo 21 febbraio 2025, i cui contributi diventeranno la base di un progetto più ampio in vista della riforma del Testo Unico dell’edilizia.

Ogni stakeholder avrà la possibilità di esprimere la propria su 3 argomenti tra i 20 prioritari identificati dal Ministero, indicando per ciascuno l’ordine di importanza, le criticità riscontrate e le possibili soluzioni normative;

Sul punto Vignali ha sottolineato come dalla sua emanazione nel 2001, il Testo Unico Edilizia abbia subìto numerose modifiche che hanno determinato sovrapposizioni normative e disarmonie tra le varie disposizioni di legge.

Incongruenze che hanno generato, e ancora oggi creano, incertezza per i liberi professionisti e i tecnici della PA, complicando l'asseverazione e la presentazione delle pratiche edilizie. Proprio per questo, ha spiegato Vignali, il superamento del d.P.R. n. 380/2001 era da tempo auspicata dal comparto e che la rielaborazione organica del Testo Unico eliminerebbe tali incongruenze, garantendo una maggiore chiarezza normativa e una maggiore serenità per gli operatori nell'asseverazione delle pratiche e, più in generale, di poter fare affidamento su una normativa di settore coerente.

Una posizione condivisa dalla Rete Professioni Tecniche che, dopo aver ribadito la necessità e l’urgenza di una revisione complessiva del Testo Unico delle Costruzioni, oggi sembra trovare risposta nell’azione intrapresa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.