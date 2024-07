Salva Casa: sanatoria semplificata per le variazioni essenziali e ante 77

Entro oggi i giochi saranno praticamente chiusi. Dopo il voto di fiducia al Governo (previsto nel pomeriggio), il resto del percorso di conversione in legge del Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) sarà una strada in discesa (che prevedrà una nuova fiducia anche al Senato) prima della sua pubblicazione in Gazzetta e l’ufficialità delle nuove modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Variazioni essenziali e ante ‘77

Sono tanti gli interventi di modifica al testo predisposto da Palazzo Chigi (anche se alla fine è saltata la norma “Salva Milano” che entrerà in uno dei prossimi provvedimenti d’urgenza), tra questi spiccano certamente: