Il SED torna a Caserta a maggio 2025 tra green, AI e digitale

Dal 22 al 24 maggio prossimi a Caserta torna il SED, il salone dell’edilizia, la fiera dedicata all’intera filiera dell’edilizia e delle costruzioni per il Centro-Sud Italia, giunta alla sua quarta edizione. Una crescita costante per numero di visitatori, qualità dell’offerta convegnistica ed espositori provenienti da ogni parte d’Italia, ma anche dall’estero.

SED 2025: ritorna a Caserta la fiera delle costruzioni del Centro-Sud Italia

Il SED rappresenta l’unico appuntamento fieristico annuale verticalizzato sul mondo delle costruzioni che si rivolge in maniera specifica al mercato del Centro-Sud Italia, un’area strategica per la crescita del settore. Con uno spazio espositivo articolato in cinque macro-settori tematici – software e digitalizzazione, soluzioni e materiali per le costruzioni, impianti e domotica, macchine e attrezzature, edilizia leggera – il SED offrirà uno spaccato completo delle ultime novità tecnologiche e delle soluzioni più innovative dell’intero settore.

Un elemento distintivo del SED è il programma formativo, organizzato sotto il brand SED Academy: anche l’edizione 2025 vedrà la presenza di convegni e seminari formativi con rilascio di CFP, crediti formativi professionali, per ingegneri, architetti, geometri e periti industriali. Gli eventi, realizzati con la collaborazione degli ordini provinciali di Caserta, copriranno le tematiche più calde dell’edilizia di oggi, dalla normativa al digitale, dalla transizione energetica alle nuove tecniche di progettazione.

“SED si conferma, anno dopo anno, una vetrina importante per l’edilizia e le costruzioni; era senza dubbio la fiera che mancava al Sud e siamo convinti che il percorso di crescita intrapreso quattro anni fa possa continuare ancora a lungo” – dichiara Marco Mintrone, presidente di EdilCross, ente organizzatore della fiera.

Anche per l’edizione 2025, il SED si svolgerà presso il Polo Fieristico A1Expò di Caserta, location strategica e facilmente raggiungibile da più punti. Il presidente del polo, Antimo Caturano, dichiara: “Siamo contenti di tornare a ospitare SED anche per il 2025: una fiera destinata a crescere sempre di più e a dare un forte impulso per il settore edile di Terra di Lavoro”.

Esporre a SED rappresenta un’opportunità unica per le aziende che desiderano promuovere i propri prodotti e servizi ed entrare in contatto con migliaia di potenziali nuovi clienti. Le imprese interessate possono scegliere tra diverse soluzioni espositive, personalizzabili in base alle esigenze. Maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione sono disponibili nella pagina del sito dedicata agli espositori.

La partecipazione sarà gratuita per i visitatori, i quali possono registrarsi nell’apposita sezione del sito a partire da marzo 2025.

Per ulteriori informazioni, invitiamo a consultare il sito del SED. Per rimanere aggiornati su tutte le novità, invitiamo a seguire SED anche sui canali social: Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn.