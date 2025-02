Semplificazione autorizzazione paesaggistica: presentato il DDL

Dopo il buco nell’acqua fatto con l’emendamento al Decreto Cultura, si tenta la strada del disegno di legge per la revisione dei poteri delle Soprintendenze delle procedure finalizzate al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Autorizzazione paesaggistica: al Senato il DDL per la semplificazione

È stato infatti presentato al Senato il DDL 1372, che, come si legge nella relazione di presentazione “si pone l'obiettivo di rivedere il ruolo delle soprintendenze nell'ambito delle procedure di autorizzazione paesaggistica, con un duplice scopo: da un lato, garantire la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico in maniera più efficace e mirata; dall'altro, semplificare i procedimenti amministrativi per evitare che la pubblica amministrazione diventi un ostacolo allo sviluppo economico e territoriale del Paese”.

Molte le pratiche su cui attualmente le Soprintendenze sono chiamate a esprimersi, con un notevole rallentamento nei processi decisionali ma, soprattutto, con una dispersione di risorse che potrebbe essere evitata. Proprio per questo i ddl intende introdurre modifiche normative per la razionalizzazione del sistema delle autorizzazioni.

In particolare, le norme puntano a: