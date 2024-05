Sicurezza sul lavoro: cosa cambia con il Decreto PNRR?

Anche se è stato indicato come Decreto PNRR 4 o Decreto PNRR 2024, il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito in legge 29 aprile 2024, n. 56, non reca soltanto disposizioni finalizzate all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma contiene anche importanti novità in materia di sicurezza sul lavoro, con alcune modifiche intervenute proprio in fase di conversione.

Il decreto PNRR è legge: le novità in materia di sicurezza sul lavoro

Diverse le modifiche e le integrazioni che la legge ha apportato al provvedimento originario in materia di sicurezza sul lavoro. Tra le più rilevanti, sicuramente:

le indicazioni sui contratti da applicare negli appalti e subappalti di opere e servizi;

la "revisione" del sistema di patente a crediti, che diventerà operativo dal 1° ottobre 2024;

le nuove soglie per la verifica di congruità della manodopera e le sanzioni previste in materia sia per gli appalti pubblici che privati.

Vediamole in dettaglio.