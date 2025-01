Sismabonus 2025: variazione destinazione d'uso per salvare l'incentivo

La nostra società possiede un edificio che originariamente era utilizzato come centro ricreativo (una sala parrocchiale). Ora avremmo intenzione di ristrutturarlo e trasformarlo in un Bed & Breakfast.

Abbiamo avviato i lavori da alcuni mesi e vorremmo accedere al Sismabonus nella nuova misura del 36%. Tuttavia, il nostro consulente fiscale ci ha posto un problema: secondo lui, il Sismabonus sarebbe applicabile solo agli immobili residenziali o produttivi, mentre l’edificio in questione, classificato catastalmente come B/6, non rientra in nessuna delle due categorie.

Vorremmo sapere, con l’ausilio di un Vostro esperto, se è possibile accedere comunque alla detrazione. Non poter beneficiare del bonus avrebbe infatti un impatto finanziario significativo sul nostro progetto.

La risposta dell’esperto

Nell’ambito dei bonus edilizi, le regole e i requisiti per accedere alle agevolazioni sono spesso diversificati. Variano gli interventi ammissibili, le percentuali di detrazione, i tetti massimi di spesa e i destinatari. Inoltre, alcune agevolazioni si applicano esclusivamente a specifiche categorie di immobili.

Un esempio noto è il Superbonus che richiede la destinazione d’uso residenziale dell’immobile, con alcune categorie catastali espressamente escluse.

Per quanto riguarda il Sismabonus, anche in “versione 2025”, il quadro normativo è meno chiaro. Vero che la categoria catastale non costituisce un vincolo per accedere alla detrazione, ma l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate non consente di affermare che il beneficio sia applicabile a tutti gli immobili indistintamente.

Nel caso di un edificio classificato come B/6, come quello citato nel quesito, le incertezze sono legittime. Tuttavia la prassi fiscale delinea una possibilità di accesso al Sismabonus anche in simili fattispecie, a condizione che vengano rispettati determinati criteri.