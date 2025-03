Sopraelevazione abusiva in zona sismica: fiscalizzazione o demolizione?

Quando una sopraelevazione abusiva può evitare la demolizione? È sempre possibile applicare la fiscalizzazione dell’abuso edilizio prevista dal Testo Unico Edilizia? Oppure ci sono casi in cui la demolizione rimane l’unica sanzione possibile?

Sopraelevazione abusiva in zona sismica: interviene la Cassazione

Come spesso accade in edilizia, la risposta non è univoca e dipende da molteplici fattori, tra cui la tipologia dell’abuso, il contesto urbanistico e la stabilità dell’edificio. Il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) prevede tre possibilità di sanzione alternativa alla demolizione (c.d. fiscalizzazione dell’abuso edilizio):

l’art. 33, comma 2, che fa riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità;

l’art. 34, comma 2, relativo agli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire;

l’art. 38, riservato agli interventi eseguiti in base a permesso annullato.

Fin da subito si nota un aspetto importante: la fiscalizzazione non è prevista per gli interventi eseguiti senza permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Nel caso delle parziali difformità, invece, è ammessa solo se la demolizione pregiudicherebbe le parti regolarmente costruite.

La giurisprudenza ha chiarito più volte che il potere di fiscalizzare l’abuso edilizio ha natura eccezionale e deve essere esercitato solo in fase esecutiva. Inoltre, non spetta al Comune stabilire preventivamente se la demolizione possa arrecare danni alla parte conforme dell’immobile: questa verifica va effettuata nella fase attuativa del provvedimento.

Sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 44049 del 3 dicembre 2024 che conferma, ancora una volta, la regola generale per gli abusi edilizi e per le sopraelevazioni abusive, ovvero la demolizione. Mentre la fiscalizzazione è un’eccezione da applicare solo in circostanze ben definite.