Sport e Periferie: il Bando 2025 per i Comuni

Riparte il Bando Sport e Periferie, con l’edizione 2025. Sarà infatti attiva fino alle ore 12:00 del 16 giugno 2025 la piattaforma per la presentazione delle domande di finanziamento al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio.

Bando Sport e Periferie 2025: 180 milioni per la riqualificazione degli impianti sportivi

La richiesta di finanziamento è finalizzata alla realizzazione, di nuovi impianti sportivi, ma soprattutto, in via prioritaria, di interventi di recupero degli impianti sportivi esistenti nelle zone degradate delle città, attraverso la messa in sicurezza, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’efficientamento energetico.

Quest’anno il fondo a disposizione è particolarmente corposo: a disposizione dei Comuni verranno messi ben 110 milioni di euro, a cui si aggiungeranno, come affermato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, altri 70 milioni del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Obiettivi del progetto sono: