Superbonus in 10 anni: ecco l’emendamento del Governo

Cinque nuovi articoli per provare a ritornare indietro in un tempo in cui il Superbonus non esisteva ancora o a mitigarne gli effetti a medio-lungo termine sulle casse dello Stato. Ma indietro nel tempo, a meno che non sei in un film Marvel e nel multiverso del Doctor Strange, non si può tornare e l’emendamento presentato dal Governo (che con ogni probabilità chiederà la fiducia del Parlamento) non farà altro che inasprire ulteriormente i rapporti tra chi vive nel mondo reale e chi, invece, mosso certamente da buone intenzioni (almeno si spera), siede comodamente su uno scranno.

Ddl di conversione del Decreto Legge n. 39/2024: l’emendamento del Governo

Come anticipato nei giorni scorsi dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, nonostante le rassicurazioni del sottosegretario all’Economia Federico Freni, ecco che arriva quello che nessuno si sarebbe aspettato: una norma retroattiva che interviene modificando l’orizzonte di utilizzo delle detrazioni fiscali di cui all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) - il superbonus che nel 2024 ha un’aliquota del 70% che nel 2025 diminuirà ulteriormente al 65% - ma non per le spese sostenute a partire dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39.

Con la proposta di modifica n. 1.0.1000 al disegno di legge di conversione del D.L. n. 39/2024, il Governo interviene nuovamente (dopo il Decreto Legge) con 5 nuovi articoli:

Articolo 1-bis - Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici

Articolo 1-ter - Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del terzo settore, dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale

Articolo 4-bis - Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia

Articolo 4-ter - Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Articolo 9-bis - Disposizioni finanziarie

Cinque nuovi articoli che ridisegnano ulteriormente non solo il superbonus e che provano a rispondere (ma non ci riescono) alle istanze provenienti dagli operatori del settore allarmati dopo le ultime dichiarazioni del Ministro Giorgetti (ma lo erano già agitati dopo la pubblicazione in Gazzetta del D.L. n. 39/2024 stesso)