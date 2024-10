Superbonus e difformità edilizie: si possono regolarizzare a fine lavori?

Appartamento in condominio, superbonus 110% terminato. Per beneficiare del bonus non c’è stato bisogno di attestare lo stato legittimo dell’edificio e delle singole unità immobiliari. Adesso, finito l’intervento collegato al bonus 110%, è possibile sanare le difformità interne agli appartamenti (parliamo di tramezzi) oppure si rischia di perdere l’agevolazione fiscale avuta?

L’esperto risponde: superbonus e abusi edilizi

Cogliamo l’occasione della domanda arrivata all’esperto risponde, per provare a chiarire alcuni aspetti legati alle cause di decadenza del superbonus. Prima della pubblicazione del D.L. n. 77/2024 (Decreto Semplificazioni-bis) convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, la più grande preoccupazione per l’avvio degli interventi era rappresentata dall’art. 49 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Stiamo parlando di uno degli unici tre articoli del Testo Unico Edilizia (TUE) che contiene disposizioni di natura fiscale e che, in particolare, vieta l’utilizzo di agevolazioni fiscali per gli “interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato”.

Da ricordare che la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che qualsiasi intervento (anche di manutenzione ordinaria) effettuato su una costruzione abusiva il cui illecito non è stato sanato, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria, integrante un nuovo reato edilizio. Ciò significa che il presupposto per avviare un intervento edilizio sia la piena conformità dell’edificio o dell’unità immobiliare alla normativa edilizia e urbanistica (lo “stato legittimo”, art. 9-bis, comma 1-bis, TUE).

Dopo il D.L. n. 77/2021, il legislatore ha deciso di sostituire completamente il comma 13-ter, art. 119, del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), prevedendo alcuni importanti disposizioni specifiche per avviare gli interventi di superbonus che non prevedono la demolizione e ricostruzione integrale dell’edificio. Tali importanti disposizioni possono essere così riassunte: