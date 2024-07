Testo Unico Edilizia e Salva Casa: novità sulle varianti ante 77?

Come spesso accade quando si analizza un Decreto Legge, per conoscere la versione definitiva della normativa edilizia si dovrà attendere la conversione in legge del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), a seguito della quale il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) ne uscirà profondamente rinnovato.

Le ultime modifiche al Testo Unico Edilizia

L’attuale versione del Testo Unico Edilizia (TUE) contiene delle novità che riguardano:

gli interventi di edilizia libera con specifico riferimento alle VePa e pergotende (art. 6, comma 1, TUE);

la definizione dello stato legittimo (art. 9-bis, comma 1-bis, TUE);

il mutamento d'uso urbanisticamente rilevante (art. 23-ter, TUE);

l'ultima fase della sanzione demolitoria nel caso di interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali (art. 31, comma 5, TUE);

la sanzione alternativa alla demolizione (art. 34, comma 2, TUE);

la rivisitazione complessiva del concetto di tolleranze (art. 34-bis, TUE);

l’accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo, totale difformità o variazioni essenziali (art. 36, TUE);

la sanatoria semplificata delle parziali difformità (il nuovo art. 36-bis, TUE);

la sanatoria degli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA (art. 37, TUE).

Abbiamo già definito nel dettaglio tutte le modifiche apportate che potete leggere nel Focus Decreto Salva Casa. Ogni disposizione attualmente in vigore dovrà necessariamente scontrarsi con le prossime decisioni che arriveranno dal Parlamento entro il 28 luglio 2024 (data entro la quale si dovrà convertire in legge il D.L. n. 69/2024).

Intanto è stato predisposto in VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) alla Camera dei Deputati il fascicolo degli emendamenti (in allegato) che saranno discussi la prossima settimana prima di approdare in aula per il voto.

Sono 517 le proposte di emendamento presentate di cui:

453 riguardano l’art. 1 del Salva Casa ovvero le modifiche al Testo Unico Edilizia;

35 all’art. 2 del Salva Casa con le disposizioni sulle strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19;

29 all’art. 3 che contiene le norme finali e di coordinamento.

Tra queste, quelle che certamente avranno un peso specifico maggiore sono le proposte presentate dalla maggioranza ed in particolare dalla Lega, il partito che più di tutti ha caldeggiato questa riforma.