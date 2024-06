Testo Unico Edilizia e Salva Casa: nuove audizioni alla Camera

La scadenza del 28 luglio 2024 prevista per la conversione del Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) è ancora lontana. Nell’attesa che il disegno di legge approdi in aula alla Camera e di leggere gli emendamenti presentati dai partiti (alcuni dei quali già annunciati), proseguono le audizioni informali in VIII Commissione Ambiente.

Salva Casa: le audizioni

Un ciclo di audizioni che ha l’obiettivo di rendere edotti i componenti dell’VIII Commissione affinché possano giungere alla formulazione di emendamenti in linea con le reali necessità del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) oltre che del patrimonio immobiliare italiano.

L’ultimo “giro” di audizioni ha visto protagonisti:

Nuove proposte e critiche sono arrivate da:

Sbilanciamoci;

FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap;

ANPCI - Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia;

Federalberghi.

Nelle successive sezioni il dettaglio di ogni audizione.