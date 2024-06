Testo Unico Edilizia e Salva Casa: le proposte dei tecnici degli Enti locali

“Se noi tecnici comunali, «addetti di trincea», non siamo dotati di strumenti legislativi omogenei, snelli, chiari, inconfutabilmente precisi, il sistema «Italia» ne risentirà e la «rigenerazione urbana», tanto auspicata, non potrà decollare né si potrà dare quell’impulso per il rilancio non solo economico ma anche sociale e culturale necessario per ridare slancio al paese”.

Testo Unico Edilizia e Salva Casa: UNITEL in audizione

Sono queste le conclusioni a cui arriva UNITEL, Unione Nazionale Italiana dei Tecnici degli Enti Locali, in audizione in VIII Commissione Ambiente alla Camera lo scorso 19 giugno, nell’ambito della discussione informale sul disegno di legge di conversione del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) che, com’è noto, ha apportato alcune importanti modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Preliminarmente UNITEL, dopo un riepilogo di quanto accaduto negli ultimi anni soprattutto a seguito delle liberalizzazioni, semplificazioni e potenziamento di alcuni bonus edilizi che hanno destabilizzato la struttura complessiva della disciplina edilizia che il legislatore aveva creato nel 2001, ha sottolineato l’urgenza e l’indifferibilità di una nuova riforma organica e complessiva del Testo Unico dell’Edilizia.

In audizione l’associazione dei tecnici degli Enti Locali ha lasciato la sua memoria che si compone dei seguenti paragrafi: