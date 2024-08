Testo Unico Edilizia: il testo coordinato con la Legge n. 105/2024

Il d.P.R. n. 380/2001, noto anche come Testo Unico Edilizia, rappresenta uno dei pilastri fondamentali della normativa italiana nel settore dell’edilizia e dell’urbanistica. Questo testo normativo, nel corso degli anni, è stato oggetto di numerose modifiche e integrazioni per rispondere al cambio di paradigma di una società in cui si tende a ridurre il consumo del suolo a favore della rigenerazione urbana.

L’ultima significativa modifica è stata introdotta dalla Legge 24 luglio 2024, n. 105, di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), che ha apportato importanti cambiamenti al d.P.R. n. 380/2001.

Perché è stato pubblicato il Decreto Salva Casa

Il Decreto Salva Casa è stato promulgato con l’obiettivo di risolvere numerosi problemi che affliggono il settore dell’edilizia in Italia. Tra questi:

la semplificazione delle procedure di sanatoria degli abusi parziali o con variazioni essenziali;

la promozione della rigenerazione urbana.

Le modifiche apportate dalla Legge n. 105/2024 al d.P.R. n. 380/2001 hanno un impatto significativo che, però, si dovrà confrontare (oltre che scontrare) con le leggi di recepimento regionale che, in alcuni casi, dovranno necessariamente adeguarsi (vedi il caso “Sicilia” in cui non è chiaro se la nuova procedura di sanatoria semplificata è applicabile o meno).

Gli articoli modificati o aggiunti al d.P.R. n. 380/2001

Con la Legge n. 105/2024 di conversione del Decreto Salva Casa, il Parlamento è intervenuto su alcuni degli articoli del d.P.R. n. 380/2001 già modificati dal Governo. Ecco quali gli articoli su cui si deve focalizzare l’attenzione dei tecnici:

Articolo Rubrica Comma 2-bis Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati 1-quater 6 Edilizia libera 1, lett b-bis) e b-ter) 9-bis Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili 1-bis e 1-ter 10 Interventi subordinati a permesso di costruire 2 23-ter Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 3 24 Agibilità 5-bis, 5-er, 5-quater 31 Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali 3 e 5 32 Determinazione delle variazioni essenziali 3 34-bis Tolleranze costruttive 1-bis, 1-ter, 2-bis, 3-bis, 3-ter 34-ter Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo 1, 2, 3 e 4 36 Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità 1 36-bis Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali 37 Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività 1 e 4

Il testo coordinato del d.P.R. n. 380/2001

Per chiunque desideri approfondire le novità introdotte dalla Legge n. 105/2024 e comprendere come queste si integrano nel testo del d.P.R. n. 380/2001, abbiamo preparato e messo a disposizione il testo coordinato con tutte le modifiche aggiornate. Questo documento rappresenta uno strumento indispensabile per i professionisti che operano nel settore edilizio, fornendo una panoramica completa e dettagliata delle disposizioni normative attuali. Ricordiamo, comunque, che oltre alla normativa nazionale occorre conoscere: