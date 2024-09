Transizione 5.0: il Dossier ANCE sui crediti d'imposta

Con il Decreto direttoriale del MIMIT del 6 agosto 2024 è stata resa operativa la piattaforma di invio al GSE delle comunicazioni relative agli investimenti agevolabili del c.d. “Piano Transizione 5.0”, secondo quanto previsto dal DM del MIMIT e del MEF del 24 luglio 2024.

Transizione 5.0: il Dossier ANCE sulle modalità attuative

L’iniziativa, a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 “Transizione 5.0” finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia, per un importo complessivo di 3,150 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, punta a sostenere il processo di transizione digitale ed energetica, riconoscendo a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni non residenti, un credito d’imposta, per i nuovi investimenti in strutture produttive che si trovano in Italia, effettuati nel biennio di riferimento.

Un’opportunità significativa per le imprese, su cui ANCE ha fornito importanti chiarimenti con un interessante dossier riepilogativo su:

Ambito soggettivo e oggettivo;

Il requisito della riduzione dei consumi energetici;

Misura del credito d’imposta;

Procedura di accesso al credito;

Utilizzo del credito d’imposta;

Cumulabilità;

Decadenza.

Vediamoli punto per punto.