Quando una difformità rispetto al permesso di costruire smette di essere un semplice abuso parziale e diventa una variazione essenziale? Che cosa accade se l'opera sorge su un'area paesaggisticamente vincolata? E la soglia del due per cento prevista per le tolleranze costruttive può davvero mettere al riparo box e manufatti realizzati fuori sagoma?

A questi interrogativi risponde il TAR Lazio con la sentenza n. 10679 del 10 giugno 2026, che mette al centro non la misura aritmetica dello scostamento ma il vincolo paesaggistico gravante sull'area, perché su un immobile vincolato, nel regime anteriore al Salva Casa, la difformità dal permesso di costruire veniva ricondotta in via automatica alla variazione essenziale ed equiparata, quanto al regime sanzionatorio, alla totale difformità.

I giudici di primo grado ricordano che la variazione essenziale non si misura solo sui volumi, ma anche sulla traslazione del manufatto rispetto all'area di sedime autorizzata e sullo scostamento della sagoma rispetto a quella assentita. Quando questi scarti superano la soglia di tolleranza del due per cento fissata dall'art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001, lo scostamento esce dal terreno delle tolleranze e, secondo la sua consistenza, sale dalla parziale difformità alla variazione essenziale.

Il punto di maggiore interesse pratico riguarda però il regime rafforzato che l'art. 32, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 riserva agli immobili vincolati, prima che il Decreto-Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) ne ridimensionasse la portata.

Demolizione di opere in difformità dal permesso di costruire

La vicenda trae origine dal permesso di costruire rilasciato nel 2019 a un imprenditore agricolo per la realizzazione di alcuni annessi destinati a un'attività di allevamento, consistenti in una serie di box autorizzati con un preciso progetto planimetrico.

A seguito di accertamenti documentali e di un sopralluogo, il Comune intimato rileva che sull'area è stato realizzato un numero di manufatti ben superiore a quello assentito. Alcune strutture non comparivano affatto nel titolo, altre, pur corrispondendo ai box autorizzati, risultavano traslate rispetto alla loro collocazione di progetto e diverse per sagoma, altezze e metratura. Su questa base l'Amministrazione ordina la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi.

Il proprietario impugna l'ingiunzione sostenendo che parte delle opere preesisteva al 1967, che alcuni manufatti rientravano nell'edilizia libera o avevano natura precaria e amovibile, e lamentando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento insieme a un difetto di motivazione. L'area è gravata da vincolo paesaggistico.

Variazioni essenziali e tolleranze costruttive nel Testo Unico Edilizia

Il riferimento centrale è l'art. 32 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che rimette alle Regioni l'individuazione delle variazioni essenziali entro condizioni tassative, tra cui l'aumento consistente di cubatura o superficie, le modifiche sostanziali dei parametri urbanistico-edilizi e della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza, il mutamento delle caratteristiche dell'intervento assentito.

Accanto a questo criterio opera l'art. 34-bis del medesimo Testo Unico, che fissa la tolleranza costruttiva, qui pari al due per cento, entro la quale gli scostamenti dimensionali non assumono rilievo sanzionatorio. Al di sopra di quella soglia lo scarto diventa rilevante e si colloca, a seconda della gravità, nella parziale difformità dell'art. 34, nella variazione essenziale dell'art. 32 o nella totale difformità dell'art. 31.

Su questo impianto incide il comma 3 dell'art. 32, che dedica agli immobili vincolati un trattamento più rigoroso. Il suo secondo periodo, quello che estendeva la nozione di variazione essenziale, è stato abrogato dal Decreto-Legge n. 69/2024, convertito dalla Legge n. 105/2024, ma resta applicabile, per il principio del tempo, agli abusi anteriori alla riforma.

Quando la difformità dal permesso di costruire diventa variazione essenziale

Alla luce di questo quadro, i giudici ribadiscono anzitutto che i manufatti in contestazione non possono dirsi precari né riconducibili all'edilizia libera. Si tratta di opere murarie chiuse, di dimensioni non modeste, stabilmente ancorate alla platea sottostante mediante imbullonatura e perciò non agevolmente rimovibili, capaci di sviluppare volumetria e di trasformare il territorio. La presenza di pavimentazioni rigide e impermeabili e la destinazione a riparo stabile per gli animali escludono in radice ogni carattere temporaneo.

Per i box soltanto difformi, e non integralmente abusivi, la pronuncia osserva che lo scostamento riguarda sia l'ubicazione, con i manufatti traslati rispetto all'area di sedime autorizzata, sia la conformazione plano-volumetrica, con una sagoma visibilmente diversa da quella assentita e differenze nelle altezze e nella metratura lineare. Poiché tali difformità eccedono in misura significativa la tolleranza del due per cento, l'intervento si colloca nella totale difformità o, quantomeno, nella variazione essenziale.

Qui interviene il passaggio decisivo. Trovandosi l'immobile in area vincolata, i giudici applicano l'art. 32, comma 3, nel testo anteriore al Salva Casa, in forza del quale ogni difformità dal titolo, quale che ne fosse la consistenza, veniva ricondotta ope legis alla variazione essenziale. Anche nella lettura più favorevole al ricorrente, dunque, le opere vanno qualificate come variazioni essenziali, equiparate alla totale difformità, con il conseguente regime ripristinatorio. In questo senso il Consiglio di Stato conferma che sulle aree vincolate non è mai configurabile la semplice parziale difformità.

Area vincolata e demolizione, il nodo tecnico del raffronto tra titolo e opera

Dal punto di vista tecnico, il cuore dell'accertamento sta nel raffronto puntuale tra la planimetria allegata al permesso di costruire e lo stato dei luoghi rilevato in sede di sopralluogo. È su quel confronto, documentato dalla relazione di servizio, che lo scarto tra titolo e opera viene accertato, e l'assenza di una prova contraria efficace rende incontestabile la qualificazione.

Sul piano sistematico, e qui la pronuncia tace perché chiamata a decidere del solo ordine di demolizione, conviene sciogliere un equivoco ricorrente. Si potrebbe pensare che, una volta ricondotta su area vincolata alla totale difformità, la variazione essenziale fuoriesca dal perimetro della sanatoria, perché l'art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 non copre gli abusi maggiori. Ma il comma 3 dell'art. 32 considera quegli interventi in totale difformità «ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44», quindi quanto al solo regime sanzionatorio, senza mutarne la natura sostanziale, che resta quella di variazione essenziale.

Ne discende che la demolizione è l'esito in assenza di sanatoria e non un automatismo, perché la sanatoria attenuata dell'art. 36-bis, pensata dal Salva Casa proprio per le parziali difformità e le variazioni essenziali, in linea di principio resta esperibile. Sul fabbricato paesaggisticamente vincolato, però, quella via incrocia il limite dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, che preclude l'accertamento di compatibilità postuma per le opere che hanno determinato nuovi volumi o superfici utili, condizione che ricorre nel caso in esame.

Conclusioni operative, perché su area vincolata la demolizione resta la regola

In conclusione, il TAR Lazio ha respinto il ricorso e confermato la legittimità dell'ingiunzione di demolizione, ritenendo le opere realizzate in difformità dal permesso di costruire e qualificabili, in ragione del vincolo, come variazioni essenziali.

La pronuncia consegna ai tecnici una postura di metodo precisa. Sulle aree tutelate il margine di manovra si assottiglia, perché il vincolo trasforma in variazione essenziale ciò che altrove resterebbe una difformità di minor peso, e nessun affidamento può fondarsi sulla tolleranza dimensionale quando l'intervento incide su un contesto paesaggistico protetto.

Si conferma così un orientamento che lega a doppio filo la qualificazione dell'abuso e la natura del luogo, dove il vincolo non aggrava soltanto la sanzione ma inasprisce la qualificazione dell'opera, e dove la verifica preventiva sullo stato legittimo dell'immobile diventa l'argine prima di ogni intervento.

Variazioni essenziali su area vincolata, le domande frequenti

Quando una difformità dal permesso di costruire è variazione essenziale?

Quando lo scostamento è sostanziale e incide su volumi, ubicazione o sagoma secondo i criteri tassativi dell'art. 32 del d.P.R. n. 380/2001, collocandosi oltre la parziale difformità. Le tolleranze di cui all'art. 34-bis segnano invece le soglie sotto la quale lo scarto non assume rilievo.

Si può sanare una variazione essenziale su area vincolata?

L'equiparazione alla totale difformità opera ai soli effetti sanzionatori, per cui l'intervento resta una variazione essenziale e la sanatoria dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 non è preclusa in via di principio. Sul vincolo paesaggistico, però, l'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 ne limita l'accesso per le opere che hanno creato nuovi volumi o superfici utili.

Il Salva Casa ha cambiato il regime delle variazioni essenziali su area vincolata?

Sì. Il Decreto-Legge n. 69/2024 ha abrogato il secondo periodo del comma 3, quello che riconduceva alla variazione essenziale ogni difformità realizzata su area vincolata, quale che ne fosse la consistenza; per gli abusi successivi resta il primo periodo, che equipara alla totale difformità le sole variazioni essenziali in senso proprio.