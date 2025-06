Verifica della progettazione: nuova gara dell’Agenzia del Demanio per la riqualificazione di edifici pubblici

Vale 2,1 milioni di euro l'appalto per la verifica della progettazione relativa alla riqualificazione della ex Caserma Amione di Torino, che diventarà uno dei principali poli pubblici del capoluogo piemontese.

Riqualificazione edifici pubblici nelle città: il bando dell'Agenzia del Demanio

A bandire la gara è l’Agenzia del Demanio, nell’ambito degli interventi strategici di razionalizzazione del patrimonio statale, previsti dal Piano Città degli Immobili Pubblici con il DPCM 16 dicembre 2020 per la rigenerazione urbana e la valorizzazione del patrimonio pubblico.

Nel caso torinese, la nuova cittadella della PA sarà un compendio integrato di uffici pubblici, destinato a ospitare amministrazioni statali oggi distribuite su immobili in locazione o non più funzionali. L’obiettivo è duplice: ridurre i costi di gestione e migliorare l’accessibilità dei servizi per i cittadini, secondo un principio di “amministrazione di prossimità” che coniuga efficienza logistica e sostenibilità ambientale.

Oltre al nuovo edificio direzionale, il progetto prevede la rifunzionalizzazione del complesso storico vincolato, in linea con gli indirizzi del Codice dei Beni Culturali (d.Lgs. n. 42/2004) e con le più avanzate tecnologie per la riduzione dell’impatto ambientale.

Valorizzazione culturale e impatto territoriale

La rigenerazione della caserma Amione rientra in un filone ormai strutturale nelle politiche immobiliari pubbliche: recuperare contenitori storici dismessi e reintegrarli nel tessuto urbano, evitando nuovo consumo di suolo e generando economie di scala.

Come sottolinea lo stesso Piano Città, interventi come questo sono in grado di: