Superbonus 110%: da Eni Gas e Luce una proposta per gli interventi e la cessione del credito

Superbonus 110%: arriva da Eni Gas e Luce una proposta completa per il miglioramento energetico e strutturale e la cessione del credito come previsto dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Superbonus 110%: le proposte per la cessione del credito

L'aspetto fondamentale per il funzionamento delle nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) è, infatti, rappresentato dalla possibilità di optare, alternativamente alla fruizione del beneficio fiscale in 5 anni, per lo sconto in fattura da parte dei fornitori che hanno realizzato l'intervento o la cessione del credito d'imposta.

Nelle ultime settimane erano già arrivate le proposte di UniCredit, Intesa Sanpaolo, Poste Italiane e Generali Italia per la cessione del credito, oggi registriamo anche quella di Eni Gas e Luce che, diversamente dalle precedenti, ha presentato CappottoMio ovvero una soluzione che consente di intervenire per migliorare l'efficienza energetica e strutturale, e accedere ai benefici fiscali previsti dal Decreto Rilancio.

Superbonus 110%: da Eni Gas e Luce CappottoMio

Entrando nel dettaglio, la proposta di Eni Gas e Luce si compone di 4 aree di intervento che consentono contemporaneamente di accedere al superbonus 110%:

cappotto termico , per la coibentazione della pareti dell'edificio, la sostituzione degli infissi e dei serramenti e il rifacimento e la coibentazione della falda o del solaio della casa;

, per la coibentazione della pareti dell'edificio, la sostituzione degli infissi e dei serramenti e il rifacimento e la coibentazione della falda o del solaio della casa; fotovoltaico , per l'installazione di impianti fotovoltaici se associati ad uno degli interventi trainanti (cappotto termico, riqualificazione impianti e consolidamento antisismico);

, per l'installazione di impianti fotovoltaici se associati ad uno degli interventi trainanti (cappotto termico, riqualificazione impianti e consolidamento antisismico); impianti , per la riqualificazione degli impianti e centrali termiche esistenti con l'installazione di sistemi di termoregolazione e adeguamento degli impianti già esistenti alla normativa vigente;

, per la riqualificazione degli impianti e centrali termiche esistenti con l'installazione di sistemi di termoregolazione e adeguamento degli impianti già esistenti alla normativa vigente; antisismico, per il consolidamento antisismico grazie all’installazione di dispositivi appositi, all’utilizzo di materiali per rinforzarne la struttura, al consolidamento delle murature e delle fondamenta.

La proposta di Eni gas e luce rende possibile gli interventi mediante degli esperti del settore che si occupano a 360 gradi di tutto:

un team qualificato per consente di intervenire su tutte le aree previste dalla normativa;

partner selezionati per garantire alti standard di qualità;

professionisti che si occupano della pratica di cessione del credito.

Superbonus 110%: da Eni Gas e Luce un riepilogo delle detrazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio

Eni Gas e Luce fa anche un ottimo riepilogo delle detrazioni fiscali previste dall'art. 119 del Decreto Rilancio e dalle possibilità di sconto in fattura e cessione del credito del successivo art. 121, suddividendolo in

detrazioni per interventi di efficienza energetica;

detrazioni per l’adozione di misure antisismiche.

Superbonus 110%: le detrazioni per interventi di efficienza energetica

Per l’efficientamento energetico degli edifici, Eni Gas e Luce ricorda che la norma prevede la detrazione del 110% per i seguenti interventi:

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su: euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su: Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto o a pompa di calore. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a: euro 30.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari euro 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

con impianti centralizzati con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto o a pompa di calore. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

Eni Gas e Luce ricorda anche che effettuato uno dei suddetti interventi (c.d. trainanti), rientrano nel superbonus anche tutti gli altri interventi di efficientamento energetico, come ad esempio gli infissi e le caldaie a condensazione, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli nei punti precedenti. Per questi la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo previsto dai limiti di spesa di ciascun intervento. Infine, per poter accedere alla detrazione, è obbligatorio che gli interventi sopra menzionati, oltre a rispettare i relativi requisiti tecnici, garantiscano un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

Sismabonus 110%: le detrazioni per l’adozione di misure antisismiche

Per quanto riguarda invece gli interventi di messa in sicurezza antisismica degli edifici, Eni Gas e Luce ricorda che la detrazione al 110% è prevista fino ad un ammontare complessivo pari a 96.000 euro per singola unità immobiliare per l’adozione di misure antisismiche su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

Fotovoltaico e colonnine elettriche: le detrazioni per interventi contestuali

In riferimento all'installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici, la detrazione del 110% è riconosciuta solo:

per gli impianti fotovoltaici se effettuati congiuntamente a interventi di Ecobonus o di Sismabonus;

per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici se effettuati congiuntamente con uno degli interventi di Ecobonus.

Superbonus 110%: i soggetti beneficiari

Il Decreto Rilancio specifica i soggetti che possono fruire della detrazione al 110%, ovvero:

condomini;

persone fisiche;

istituti autonomi per le case popolari fino al 30 giugno 2022;

cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

enti del terzo settore;

associazioni e società sportive dilettantistiche.

Superbonus 110%: sconto in fattura e cessione del credito

Come detto più volte, l'elemento più innovativo del Decreto Rilancio è rappresentato dalla possibilità di optare in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione alternativamente:

per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi;

oppure, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Opzione che non è valida solo per gli interventi che accedono al superbonus ma negli anni 2020 e 2021 spese anche per:

interventi di ristrutturazione edilizia;

interventi di efficienza energetica;

interventi antisismici;

interventi per il rifacimento di facciate;

installazione di impianti fotovoltaici;

installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

