mapei istituzionale
Programmi gratuiti 2Si
bive Ingresso gratuito per tutti i visitatori
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Accesso civico generalizzato e offerte tecniche: il Consiglio di Stato chiarisce i limiti

La trasparenza non può travolgere la tutela dei segreti industriali: differenze con l’accesso agli atti e ruolo del bilanciamento ex art. 35 d.lgs. 36/2023

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 08/09/2025

Fino a che punto un cittadino può accedere alle offerte tecniche presentate in gara? Quali sono i confini tra il diritto alla trasparenza e la tutela dei segreti industriali e commerciali? E come deve muoversi l’amministrazione quando riceve un’istanza di accesso da parte di un soggetto che non ha partecipato alla procedura?

Offerta tecnica e accesso agli atti: diritti e limiti

La tensione tra trasparenza amministrativa e tutela dei segreti industriali è al centro della sentenza del Consiglio di Stato del 4 settembre 2025, n. 7201, relativa a un ricorso contro il diniego di accesso richiesto da un soggetto estraneo alla gara.

L’istanza riguardava il contratto stipulato con l’aggiudicatario e la relativa offerta tecnica. Mentre il contratto è stato reso disponibile, la parte tecnica è stata negata sulla base della dichiarazione dell’operatore che segnalava la presenza di informazioni coperte da segreto tecnico e commerciale.

Il TAR aveva già ritenuto legittimo il diniego e il Consiglio di Stato, in appello, ha confermato questa impostazione, sottolineando che non può essere riconosciuto a un terzo un livello di conoscenza superiore a quello dei concorrenti.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti Codice Appalti 2023 Pubblica Amministrazione Accesso agli atti

Documenti Allegati

INDICE

1
Accesso civico generalizzato e offerte tecniche: il Consiglio di Stato chiarisce i limiti
2
Accesso agli atti: le coordinate normative
3
La decisione del Consiglio di Stato
sts software CDJ Win - Esecutivi in CDJ

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 01/09/2025
Da ufficio ad abitazione: il TAR sul cambio di destinazione d’uso senza opere
2
EDILIZIA - 05/09/2025
Prefabbricati e vincoli paesaggistici: il Consiglio di Stato sui limiti della precarietà
3
LAVORI PUBBLICI - 05/09/2025
Varianti in corso d'opera: richiamo di ANAC sulle carenze progettuali
4
EDILIZIA - 02/09/2025
Attestazione di idoneità strutturale: la Sicilia fissa le nuove procedure per sanatorie e tolleranze
5
LAVORI PUBBLICI - 04/09/2025
Pagamento diretto ai subappaltatori: interviene il MIT
6
EDILIZIA - 04/09/2025
Abusi edilizi e ordine di demolizione: cosa accade in caso di inottemperanza?