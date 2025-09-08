Accesso civico generalizzato e offerte tecniche: il Consiglio di Stato chiarisce i limiti

Fino a che punto un cittadino può accedere alle offerte tecniche presentate in gara? Quali sono i confini tra il diritto alla trasparenza e la tutela dei segreti industriali e commerciali? E come deve muoversi l’amministrazione quando riceve un’istanza di accesso da parte di un soggetto che non ha partecipato alla procedura?

Offerta tecnica e accesso agli atti: diritti e limiti

La tensione tra trasparenza amministrativa e tutela dei segreti industriali è al centro della sentenza del Consiglio di Stato del 4 settembre 2025, n. 7201, relativa a un ricorso contro il diniego di accesso richiesto da un soggetto estraneo alla gara.

L’istanza riguardava il contratto stipulato con l’aggiudicatario e la relativa offerta tecnica. Mentre il contratto è stato reso disponibile, la parte tecnica è stata negata sulla base della dichiarazione dell’operatore che segnalava la presenza di informazioni coperte da segreto tecnico e commerciale.

Il TAR aveva già ritenuto legittimo il diniego e il Consiglio di Stato, in appello, ha confermato questa impostazione, sottolineando che non può essere riconosciuto a un terzo un livello di conoscenza superiore a quello dei concorrenti.