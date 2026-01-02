Gli schemi aggiornati: cosa cambia in concreto

Gli schemi modificati sono oggi disponibili sul sito istituzionale di ANAC, unitamente alle delibere n. 481/2025 e n. 495/2024, e riguardano:

Allegato 1 - Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche;

- Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche; Allegato 3 - Obblighi di pubblicazione sui controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione.

Le integrazioni puntano a rendere più chiari:

i contenuti minimi da pubblicare;

da pubblicare; la struttura delle tabelle e dei campi informativi ;

; il raccordo tra dati finanziari, controlli interni ed esterni e rendicontazione delle attività.

Per chi opera negli uffici tecnici, finanziari o di controllo interno, saranno quindi disponibili griglie più leggibili e coerenti, utili anche a ridurre il rischio di pubblicazioni incomplete o formalmente scorrette.

Accanto agli schemi, ANAC ha anche aggiornato le Istruzioni operative (Allegato 4 della delibera n. 495/2024), prevedendo:

l’integrazione, tra le fonti di riferimento, delle Linee guida AgID sull’apertura e il riutilizzo dei dati del settore pubblico ;

; un rafforzamento delle indicazioni sulla qualità del dato, sulla sua leggibilità e sul corretto inserimento nelle diverse sottosezioni.

Indicazioni operative per le amministrazioni

Nel complesso, l’intervento di ANAC si inserisce in un percorso di progressiva razionalizzazione degli obblighi di trasparenza, che richiede alle amministrazioni un cambio di approccio, più orientato alla struttura e al contenuto delle informazioni.

In vista della scadenza del 22 gennaio 2026, per gli enti è quindi opportuno: