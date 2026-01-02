deas Gestione completa successioni e volture catastali
deas Gestione completa successioni e volture catastali
sed edilizia espositori

Pubbliche Amministrazioni: aggiornati gli schemi ANAC su risorse pubbliche e controlli

In Gazzetta Ufficiale il Comunicato dell'Autorità sulle modifiche, approvate con Delibera n. 481/2025. Dal 22 gennaio sarà obbligatorio utilizzare i nuovi modelli

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 02/01/2026

Gli schemi aggiornati: cosa cambia in concreto

Gli schemi modificati sono oggi disponibili sul sito istituzionale di ANAC, unitamente alle delibere n. 481/2025 e n. 495/2024, e riguardano:

  • Allegato 1 - Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche;
  • Allegato 3 - Obblighi di pubblicazione sui controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione.

Le integrazioni puntano a rendere più chiari:

  • contenuti minimi da pubblicare;
  • la struttura delle tabelle e dei campi informativi;
  • il raccordo tra dati finanziari, controlli interni ed esterni e rendicontazione delle attività.

Per chi opera negli uffici tecnici, finanziari o di controllo interno, saranno quindi disponibili griglie più leggibili e coerenti, utili anche a ridurre il rischio di pubblicazioni incomplete o formalmente scorrette.

Accanto agli schemi, ANAC ha anche aggiornato le Istruzioni operative (Allegato 4 della delibera n. 495/2024), prevedendo:

  • l’integrazione, tra le fonti di riferimento, delle Linee guida AgID sull’apertura e il riutilizzo dei dati del settore pubblico;
  • un rafforzamento delle indicazioni sulla qualità del dato, sulla sua leggibilità e sul corretto inserimento nelle diverse sottosezioni.

Indicazioni operative per le amministrazioni

Nel complesso, l’intervento di ANAC si inserisce in un percorso di progressiva razionalizzazione degli obblighi di trasparenza, che richiede alle amministrazioni un cambio di approccio, più orientato alla struttura e al contenuto delle informazioni.

In vista della scadenza del 22 gennaio 2026, per gli enti è quindi opportuno:

  • verificare l’allineamento delle sezioni interessate ai modelli aggiornati;
  • rivedere l’organizzazione interna dei dati;
  • programmare per tempo gli adeguamenti necessari.
© Riproduzione riservata
Tag:
ENTI LOCALI ANAC Pubblica Amministrazione

Documenti Allegati

INDICE

1
Pubbliche Amministrazioni: aggiornati gli schemi ANAC su risorse pubbliche e controlli
2
Gli schemi aggiornati: cosa cambia in concreto
sed edilizia espositori

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026