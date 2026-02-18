La disciplina dell’autorizzazione paesaggistica e dell’accertamento di compatibilità paesaggistica viene spesso affrontata come una semplice articolazione del procedimento edilizio. In realtà, il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito CBCP) costruisce un sistema autonomo, più rigoroso e strutturalmente diverso rispetto a quelle proprie del Testo Unico dell’edilizia.

L’errore più frequente, nella pratica professionale, è quello di sovrapporre le categorie della sanatoria edilizia alla materia paesaggistica, ritenendo che ogni intervento realizzato in assenza di autorizzazione possa essere successivamente regolarizzato. Non è così. La tutela del paesaggio non si esaurisce in una verifica di conformità urbanistica, ma costituisce espressione di una funzione pubblica primaria, direttamente collegata all’articolo 9 della Costituzione, che impone un controllo preventivo sulla compatibilità dell’intervento con i valori identitari del territorio.

In questo quadro, l’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 146 del CBCP rappresenta un atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio. Senza di essa, l’intervento non può essere legittimamente avviato. La valutazione paesaggistica precede e condiziona quella edilizia, ribadendo la centralità della tutela rispetto alla trasformazione del territorio.

Diverso è il ruolo dell’accertamento di compatibilità paesaggistica disciplinato dall’art. 167. Non si tratta di un’autorizzazione tardiva né di una sanatoria generalizzata. È un istituto eccezionale, ammesso solo in casi tassativamente individuati, e trova un limite invalicabile nella creazione o nell’aumento di superfici utili o volumi. Oltre questa soglia, il sistema non consente regolarizzazioni postume e impone la rimessione in pristino.

La distinzione tra autorizzazione paesaggistica preventiva e accertamento di compatibilità paesaggistica postumo non è, dunque, una semplice questione di tempi procedimentali. È una differenza strutturale che incide sulla legittimità dell’intervento, sulla tipologia di sanzione applicabile e sulle responsabilità dei soggetti coinvolti.

Nei paragrafi che seguono analizziamo presupposti normativi, limiti applicativi e differenze operative tra autorizzazione paesaggistica e accertamento di compatibilità paesaggistica, con l’obiettivo di chiarire quando la tutela paesaggistica consente una regolarizzazione e quando, invece, la violazione del vincolo paesaggistico determina conseguenze irreversibili.

Il quadro della tutela paesaggistica: cosa protegge il Codice e perché

Per comprendere davvero la differenza tra autorizzazione preventiva e accertamento di compatibilità postumo occorre partire dal presupposto normativo. La disciplina paesaggistica non è una semplice articolazione del procedimento edilizio, ma espressione di una funzione pubblica primaria, direttamente collegata all’articolo 9 della Costituzione.

L’art. 131 del CBCP definisce il paesaggio come “territorio espressivo di identità”, il cui carattere deriva dall’azione congiunta di fattori naturali e umani. Il paesaggio non è quindi un mero contesto ambientale, ma una componente culturale del territorio, meritevole di tutela in quanto rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale.

L’art. 134 individua i beni paesaggistici e chiarisce che la tutela opera in presenza di:

immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136;

aree tutelate direttamente per legge ai sensi dell’art. 142;

ulteriori beni individuati dai piani paesaggistici.

Il sistema si fonda così su una duplice matrice: da un lato i vincoli provvedimentali, frutto di una specifica dichiarazione di interesse pubblico; dall’altro i vincoli ex lege, che operano automaticamente in presenza di determinate caratteristiche territoriali.

È su questo impianto che si innesta l’autorizzazione paesaggistica. La valutazione richiesta dall’art. 146 non si limita alla conformità urbanistica dell’intervento, ma investe la sua compatibilità con i valori paesaggistici tutelati. Ed è proprio questa differenza che rende la disciplina paesaggistica autonoma rispetto a quella edilizia: non regola soltanto la trasformazione del territorio, ma ne condiziona preventivamente la legittimità in funzione della tutela dei valori identitari.

L’autorizzazione paesaggistica ex art. 146: regola preventiva e presupposto del titolo edilizio

L’autorizzazione paesaggistica disciplinata dall’art. 146 del CBCP rappresenta la regola generale per ogni intervento che incida su immobili o aree sottoposti a vincolo. Non è un atto accessorio del procedimento edilizio, né un adempimento formale: è un provvedimento autonomo, che si colloca a monte del titolo urbanistico-edilizio e ne condiziona la legittimità.

Il Codice dei beni culturali stabilisce che i proprietari, possessori o detentori non possono distruggere o modificare beni paesaggistici senza aver previamente ottenuto l’autorizzazione. La valutazione richiesta non riguarda la sola conformità urbanistica, ma la compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici tutelati. È questo il passaggio che rende la disciplina paesaggistica autonoma rispetto a quella edilizia: il permesso di costruire, la SCIA o la CILA non sostituiscono l’autorizzazione paesaggistica e non possono legittimare interventi in assenza di essa.

Il procedimento è strutturato in modo da garantire il coinvolgimento dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. La Soprintendenza esprime un parere sulla compatibilità dell’intervento: nel regime ordinario si tratta di un parere vincolante; solo dopo l’adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico esso assume natura obbligatoria ma non vincolante. In ogni caso, la funzione di tutela resta unitaria e non viene assorbita dall’amministrazione comunale.

L’autorizzazione ha efficacia per cinque anni. Decorso tale termine, i lavori non iniziati devono essere sottoposti a nuova valutazione; quelli avviati nel quinquennio possono essere conclusi entro l’anno successivo alla scadenza. La durata limitata conferma la natura puntuale e attuale del giudizio di compatibilità.

Elemento centrale del sistema è il divieto di rilascio postumo. Fuori dai casi tassativi previsti dall’art. 167, l’autorizzazione non può essere rilasciata dopo la realizzazione dell’intervento, neppure parziale. La regola è preventiva: la compatibilità paesaggistica deve essere verificata prima della trasformazione del territorio. Ed è proprio questa impostazione che distingue radicalmente la tutela paesaggistica dalle logiche proprie della sanatoria edilizia.

Quando non serve l’autorizzazione: i limiti dell’art. 149

L’art. 149 del CBCP individua alcune ipotesi di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica. Si tratta, però, di deroghe puntuali, che non possono essere lette in chiave estensiva.

L’ipotesi più frequente riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici. Il discrimine non è tanto la qualificazione edilizia dell’intervento, quanto la sua incidenza percepibile sul contesto tutelato. Anche un’opera formalmente riconducibile alla manutenzione può richiedere autorizzazione se modifica prospetti, finiture, materiali o comunque l’immagine esterna dell’immobile.

La norma non crea uno spazio di libertà generalizzato, ma delimita un’area di interventi privi di incidenza sui valori paesaggistici. Proprio per questo l’interpretazione deve essere restrittiva: ogni intervento che comporti un’alterazione dell’aspetto esteriore, anche in assenza di aumento di superfici o volumi, ricade nell’ambito applicativo dell’art. 146.

Nella pratica professionale l’errore più ricorrente consiste nel sovrapporre la classificazione edilizia alla disciplina paesaggistica. La qualificazione come manutenzione ai sensi del d.P.R. 380/2001 non esonera automaticamente dall’autorizzazione. La verifica deve essere condotta su un piano diverso: non quello della tipologia edilizia, ma quello della concreta incidenza dell’intervento sui valori tutelati dal vincolo.

L’illecito paesaggistico: la regola è la rimessione in pristino

Quando un intervento viene eseguito in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, il sistema non prevede soluzioni elastiche. La regola è una sola: il ripristino dello stato dei luoghi.

L’art. 167, commi 1-3, del CBCP stabilisce che il trasgressore è tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese. La sanzione tipica dell’illecito paesaggistico è quindi demolitoria e ripristinatoria. Non si tratta di una scelta casuale, ma della conseguenza coerente della funzione di tutela: l’obiettivo primario è eliminare l’alterazione e ricondurre il bene alla situazione antecedente.

Con l’ordine di rimessione in pristino viene assegnato un termine per l’adempimento e in caso di inottemperanza, l’amministrazione può intervenire d’ufficio, rendendo esecutiva la nota delle spese. Il ripristino non è un’opzione rimessa alla valutazione dell’interessato, ma l’esito ordinario previsto dall’ordinamento.

È su questa impostazione che si comprende il senso dell’accertamento di compatibilità paesaggistica. La possibilità di evitare la demolizione non costituisce la regola, ma un’eccezione rigorosamente delimitata dal legislatore. La compatibilità postuma non sostituisce il ripristino come meccanismo ordinario di reazione all’illecito: può operare solo in presenza di presupposti tassativi, che segnano il confine tra regola e deroga.

L’accertamento di compatibilità paesaggistica: un’eccezione a limiti rigorosi

L’accertamento di compatibilità paesaggistica previsto dall’art. 167, commi 4 e 5, del CBCP costituisce una deroga espressa alla regola della rimessione in pristino. Non è una sanatoria generalizzata, né un’autorizzazione rilasciata tardivamente: è un istituto eccezionale, attivabile solo nei casi tassativamente individuati dal legislatore.

La compatibilità può essere accertata esclusivamente:

per lavori eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, né aumento di quelli legittimamente realizzati;

per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione;

per interventi riconducibili alla manutenzione ordinaria o straordinaria.

Il limite centrale è quello relativo alle superfici e ai volumi. Se l’intervento ha comportato un incremento, anche minimo, di tali grandezze, l’ordinamento non consente alcuna valutazione postuma di compatibilità. In questi casi la demolizione resta l’esito necessario. È questo il punto che segna la distanza strutturale rispetto alla disciplina edilizia della sanatoria.

Il procedimento è scandito da termini perentori. L’istanza deve essere presentata all’autorità preposta alla gestione del vincolo; la Soprintendenza rende un parere vincolante entro novanta giorni; l’amministrazione competente si pronuncia entro centottanta giorni. Non si tratta di una valutazione discrezionale ampia, ma di una verifica tecnica circoscritta alla compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici tutelati.

Se la compatibilità viene accertata, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma pari al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito. La sanzione pecuniaria non rappresenta una monetizzazione ordinaria dell’illecito, ma l’effetto di un accertamento favorevole nei limiti consentiti dalla legge. In caso di rigetto dell’istanza, si applica la sanzione demolitoria.

L’accertamento di compatibilità si inserisce dunque in un sistema che resta strutturalmente orientato al ripristino. La deroga resta circoscritta e la regola è sempre la tutela preventiva.

Il vero spartiacque tra autorizzazione paesaggistica e accertamento di compatibilità: superfici utili e volumi

Il confine tra rimessione in pristino e accertamento di compatibilità passa attraverso un criterio oggettivo: la creazione o l’aumento di superfici utili e volumi.

L’art. 167 del CBCP individua un limite preciso. Ai fini dell’accertamento di compatibilità previsto dal comma 4, se l’intervento ha determinato nuova superficie o nuovo volume, oppure l’incremento di quelli legittimamente realizzati, la compatibilità postuma è preclusa. Non è una valutazione graduabile in base all’entità dell’opera, ma un limite normativo preciso.

Per “creazione o aumento di superfici e volumi” deve intendersi qualsiasi ampliamento stabile della consistenza edilizia: nuovi spazi utilizzabili, sopraelevazioni, chiusure che generano superficie utile, ampliamenti planivolumetrici. La norma non introduce soglie dimensionali minime: anche un incremento che rileva sul piano edilizio impedisce l’accesso alla compatibilità nei limiti dell’art. 167.

È qui che emerge la differenza tra l’accertamento di conformità edilizia previsto dagli articoli 36 e 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). In ambito edilizio, la sanatoria si fonda sulla verifica della doppia conformità (pesante ex art. 36 o leggera ex art. 36-bis). Nel Codice dei beni culturali, invece, non esiste un meccanismo generale analogo: la compatibilità postuma opera solo nei casi tassativi previsti dall’art. 167.

Occorre distinguere il regime dell’art. 36 da quello dell’art. 36-bis del d.P.R. 380/2001, introdotto dal cosiddetto “Salva Casa”. Mentre nella sanatoria ex art. 36, in presenza di vincoli e aumento di superficie o volumi, la disciplina paesaggistica si confronta con i limiti posti dall’art. 167, comma 4, l’art. 36-bis ha inciso sul presupposto edilizio della regolarizzazione. Ne deriva che, anche in presenza di incremento di superfici o volumi, l’autorità preposta alla tutela del vincolo è comunque chiamata a svolgere la verifica di compatibilità paesaggistica nei limiti del Codice, senza che operi automaticamente una preclusione formale.

Autorizzazione e compatibilità a confronto: differenze operative

Per evitare sovrapposizioni concettuali tra autorizzazione paesaggistica e accertamento di compatibilità paesaggistica, può essere utile una lettura comparativa dei due istituti. L’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 e l’accertamento di compatibilità ex art. 167 rispondono a logiche diverse e producono effetti differenti.

Profilo Autorizzazione paesaggistica (art. 146) Accertamento di compatibilità (art. 167) Momento procedimentale Prima dell’esecuzione dell’intervento Dopo l’esecuzione dell’intervento Natura dell’atto Provvedimento preventivo, autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio Provvedimento eccezionale, attivabile solo in presenza di presupposti tassativi Ambito applicativo Tutti gli interventi che incidono su beni vincolati, salvo le esclusioni dell’art. 149 Se propedeutico alla sanatoria ex art. 36 del TUE: solo interventi privi di incremento di superfici o volumi, o difformità limitate (materiali, manutenzione)

Se propedeutico alla sanatoria ex art. 36-bis del TUE: anche per interventi con incremento di superfici o volumi Effetti del diniego Impossibilità di eseguire l’intervento Applicazione della sanzione demolitoria e obbligo di rimessione in pristino Conseguenze sanzionatorie Nessuna, se l’intervento non viene eseguito Sanzione pecuniaria solo in caso di accertata compatibilità; demolizione in caso di rigetto

Il confronto chiarisce un punto essenziale: l’autorizzazione è lo strumento ordinario di controllo preventivo, mentre la compatibilità è un rimedio residuale, ammesso solo entro limiti rigorosi. Confondere i due piani significa alterare l’impostazione stessa della tutela paesaggistica, che resta costruita sulla prevenzione e non sulla regolarizzazione successiva.

Cosa deve sapere il tecnico: errori da evitare e responsabilità

La distinzione tra autorizzazione preventiva e compatibilità postuma non è un tema teorico. Ha ricadute dirette sull’attività professionale e sulla gestione del rischio.

Il primo errore da evitare è avviare i lavori confidando nella possibilità di ottenere successivamente l’accertamento di compatibilità. La compatibilità non è uno strumento ordinario di regolarizzazione, ma un’eccezione ammessa solo entro limiti rigorosi. In presenza di vincolo paesaggistico, la verifica deve precedere l’intervento. Se l’opera comporta incremento di superfici o volumi, la strada della regolarizzazione postuma è preclusa.

Un secondo profilo critico riguarda la qualificazione dell’intervento. La classificazione edilizia non può essere automaticamente trasposta sul piano paesaggistico. Un intervento qualificabile come manutenzione ai sensi del d.P.R. 380/2001 può comunque richiedere autorizzazione se incide sull’aspetto esteriore o sui valori tutelati dal vincolo. La valutazione deve essere autonoma e specifica.

È poi essenziale il corretto coordinamento tra titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica. Permesso di costruire, SCIA o CILA non assorbono la valutazione paesaggistica e non possono legittimare interventi in sua assenza. Il rilascio del titolo edilizio non sana la mancanza dell’autorizzazione, che resta un presupposto autonomo e indefettibile.

Infine, occorre considerare i profili di responsabilità. L’esecuzione di opere in assenza di autorizzazione può comportare conseguenze amministrative — con ordine di rimessione in pristino — e responsabilità penali ai sensi dell’art. 181 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il tecnico asseverante e il direttore dei lavori sono tenuti a una verifica preventiva accurata: l’errore nella qualificazione o nella gestione del vincolo non è neutro sul piano sanzionatorio.

In materia paesaggistica, la prevenzione non è solo una regola procedimentale. È la condizione per evitare conseguenze che, una volta realizzato l’intervento, possono diventare irreversibili.

Conclusioni operative

La distinzione tra autorizzazione paesaggistica e accertamento di compatibilità paesaggistica non è una questione terminologica. È un sistema che pretende la verifica prima dell’intervento, non dopo.

L’autorizzazione paesaggistica resta la regola preventiva. In presenza di vincolo, la compatibilità dell’intervento deve essere verificata prima dell’esecuzione dei lavori ed è presupposto autonomo rispetto al titolo edilizio.

L’accertamento di compatibilità ex art. 167 costituisce un’eccezione tassativa. Può operare solo nei casi espressamente previsti dal legislatore e nei limiti oggettivi stabiliti dalla norma.

Nel perimetro dell’art. 167, la creazione o l’aumento di superfici e volumi preclude la regolarizzazione postuma. Oltre questa soglia, il sistema non consente valutazioni successive di compatibilità e impone la rimessione in pristino.

La sanzione pecuniaria non rappresenta una monetizzazione ordinaria dell’illecito, ma l’effetto di un accertamento favorevole nei casi consentiti dalla legge. Negli altri casi, la tutela resta ancorata al ripristino.

La disciplina paesaggistica richiede quindi un approccio diverso rispetto alla materia edilizia: non si parte dalla possibilità di sanare, ma dall’obbligo di verificare prima.