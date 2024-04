Bando Tipo 1/2023: ANAC aggiorna le FAQ

Dopo la pubblicazione dello schema sulle nuove Linee Guida sul divieto di pantouflage, in consultazione fino al prossimo 10 maggio, ANAC ha anche aggiornato le FAQ sul Bando Tipo n. 1/2023 “Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, fornendo chiarimenti proprio sulle previsioni anti pantouflage contenute nel documento.

Bando Tipo n. 1/2023: ANAC aggiorna le FAQ sul pantouflage

Nel dettaglio, lo schema di bando tipo dispone che “Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, del decreto legislativo 165 del 2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni”.

Come spiega l’Autorità, la partecipazione alla procedura prevede che l’operatore economico renda la dichiarazione contenuta nel DGUE, specificando se si trovi o meno nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del d.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door), avendo concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, avendo attribuito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante sempre nei confronti dello stesso OE.

Qualora venga resa una falsa dichiarazione, ANAC procede, previo accertamento dell’esistenza del pantouflage, alla verifica dell’esistenza delle condizioni per applicare quanto previsto dal d.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici).

Le FAQ sul Bando Tipo ANAC n. 1/2023

Questi nel complesso i temi affrontati nelle FAQ sul Bando Tipo n. 1/2023:

Pagamento del contributo a favore dell’ANAC

Applicazione clausole sociali

CCNL di riferimento

Garanzia provvisoria

DGUE

Avvalimento

Costi manodopera

Cause di esclusione

Riportiamo nelle pagine successive il testo integrale di domande e risposte.