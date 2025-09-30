mapei istituzionale
Bonus elettrodomestici 2025: in Gazzetta Ufficiale il decreto per contributi fino a 200 euro

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 3 settembre 2025: requisiti, importi, modalità e controlli per accedere al contributo per elettrodomestici ad alta efficienza

di Redazione tecnica - 30/09/2025

L’attesa è finita: con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2025, n. 224, entra ufficialmente in vigore il decreto MIMIT-MEF del 3 settembre 2025, che regola il nuovo contributo per l’acquisto di grandi elettrodomestici.

Si tratta di un’agevolazione diversa dalle tradizionali detrazioni fiscali: non si parla di recupero in dichiarazione dei redditi, ma di un voucher digitale immediatamente spendibile sotto forma di sconto in fattura, con importi che vanno da 100 a 200 euro in base al reddito familiare.

Bonus elettrodomestici: il decreto in Gazzetta Ufficiale

Il provvedimento rende operativo il contributo previsto dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, commi 107-111, legge n. 207/2024), introducendo regole puntuali per cittadini, produttori e venditori.

Il decreto è così strutturato:

  • Art. 1 – Definizioni
  • Art. 2 – Oggetto, finalità e modalità di gestione del contributo
  • Art. 3 – Elettrodomestici acquistabili e costituzione del relativo elenco
  • Art. 4 – Registrazione ed elenco dei venditori partecipanti all’iniziativa
  • Art. 5 – Supporto tecnico-specialistico-informatico per la gestione del contributo
  • Art. 6 – Attività di controllo, erogazioni e monitoraggio dell’iniziativa
  • Art. 7 – Cause di decadenza dal beneficio
  • Art. 8 – Trattamento dei dati personali
  • Art. 9 – Disposizioni finali

Vediamone i contenuti essenziali.

INDICE

1
Bonus elettrodomestici 2025: in Gazzetta Ufficiale il decreto per contributi fino a 200 euro
2
Voucher elettrodomestici: importo e come chiederlo
3
Elettrodomestici ammessi e venditori aderenti
4
Gestione tecnica e monitoraggio
5
La differenza con il Bonus Mobili
