Bonus elettrodomestici 2025: in Gazzetta Ufficiale il decreto per contributi fino a 200 euro
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 3 settembre 2025: requisiti, importi, modalità e controlli per accedere al contributo per elettrodomestici ad alta efficienza
L’attesa è finita: con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2025, n. 224, entra ufficialmente in vigore il decreto MIMIT-MEF del 3 settembre 2025, che regola il nuovo contributo per l’acquisto di grandi elettrodomestici.
Si tratta di un’agevolazione diversa dalle tradizionali detrazioni fiscali: non si parla di recupero in dichiarazione dei redditi, ma di un voucher digitale immediatamente spendibile sotto forma di sconto in fattura, con importi che vanno da 100 a 200 euro in base al reddito familiare.
Bonus elettrodomestici: il decreto in Gazzetta Ufficiale
Il provvedimento rende operativo il contributo previsto dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, commi 107-111, legge n. 207/2024), introducendo regole puntuali per cittadini, produttori e venditori.
Il decreto è così strutturato:
- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 – Oggetto, finalità e modalità di gestione del contributo
- Art. 3 – Elettrodomestici acquistabili e costituzione del relativo elenco
- Art. 4 – Registrazione ed elenco dei venditori partecipanti all’iniziativa
- Art. 5 – Supporto tecnico-specialistico-informatico per la gestione del contributo
- Art. 6 – Attività di controllo, erogazioni e monitoraggio dell’iniziativa
- Art. 7 – Cause di decadenza dal beneficio
- Art. 8 – Trattamento dei dati personali
- Art. 9 – Disposizioni finali
Vediamone i contenuti essenziali.
