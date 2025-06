Borse di studio Inarcassa 2025: fino a 6.000 euro per la formazione degli ingegneri e architetti under 35

Come sostenere l’aggiornamento professionale dei giovani ingegneri e architetti italiani? Quali spese è possibile recuperare? E con quali criteri verranno selezionati i beneficiari?

Domande più che lecite, alle quali risponde il nuovo bando 2025 di Inarcassa per l’assegnazione di borse di studio dedicate agli under 35, già disponibile sul sito della Cassa di previdenza per Architetti e Ingegneri liberi professionisti. Si tratta di una misura significativa nell’ambito delle iniziative di supporto ai giovani professionisti, in linea con quanto previsto dagli art. 39 e 40 del Regolamento Generale Assistenza.

Il bando: finalità, destinatari e importo massimo erogabile

L’iniziativa — deliberata dal Consiglio di Amministrazione con stanziamento massimo di 120.000 euro — consente di ottenere un rimborso fino a 6.000 euro per spese sostenute nella frequenza di:

corsi universitari specialistici;

corsi post-lauream;

dottorati di ricerca;

master universitari.

Il tutto riferito all’anno accademico 2023/2024 e a corsi offerti da enti accreditati dal MUR, anche eventualmente all’estero.