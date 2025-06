Climatizzazione estiva: i consigli ENEA per risparmiare energia e ridurre l’impatto ambientale

Con l’arrivo del caldo estivo, torna l’esigenza di raffrescare gli ambienti domestici e lavorativi. Ma in un contesto di costi dell’energia ancora elevati e con obiettivi ambientali sempre più stringenti (vedi la nuova direttiva Green), diventa centrale il tema dell’efficienza energetica degli impianti di climatizzazione.

Climatizzazione in estate: le soluzioni per l'efficientamento energetico

Secondo ENEA, il sistema più efficiente e integrato per climatizzare un edificio è la pompa di calore, che sostituisce sia il condizionatore estivo che la caldaia invernale.

I numeri parlano chiaro: la strada per l’efficietamento energetico è ancora lunga, tenendo conto che in Italia ci sono oltre 19 milioni di caldaie a gas, di cui 7 milioni con più di 15 anni di vita, e circa 1,7 milioni di climatizzatori installati prima del 2013.

La sostituzione con pompe di calore ad alta efficienza permette a una famiglia tipo di ridurre i costi di climatizzazione con percentuali differenti secondo la zona geografica di riferimento, dal 46% di Milano al 49% di Napoli.

Il beneficio economico è rafforzato:

dalla possibilità di detrazioni fiscali come il Bonus Casa ed Ecobonus;

come il Bonus Casa ed Ecobonus; dalla integrazione con impianti fotovoltaici , che favorisce l’autoproduzione e l’autoconsumo elettrico;

, che favorisce l’autoproduzione e l’autoconsumo elettrico; dalla semplificazione della gestione e manutenzione, grazie a un impianto unico per tutte le stagioni.

L’ENEA ha quindi diffuso un vademecum di consigli operativi e tecnici per ridurre i consumi e risparmiare in bolletta ottimizzare la gestione degli impianti esistenti e favorire la transizione verso sistemi più sostenibili, come le pompe di calore.