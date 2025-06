Comunicazione crediti Superbonus: legittimo lo scarto per spese professionali sproporzionate

Il “Superbonus contenzioso” continua a produrre pronunce che, pur lasciando aperti gli spazi di difesa per i contribuenti, ribadiscono l’importanza della tracciabilità documentale, della coerenza economica e della correlazione tecnica tra intervento eseguito e agevolazione richiesta.

Scarto comunicazione Superbonus: legittimo per spese ingiustificate

Prova ne è la Sentenza della CGT di I grado di Firenze, 3 marzo 2025, n. 198 incentrata sullo scarto della comunicazione di cessione del credito per Sismabonus ai sensi dell’art. 122-bis del D.L. 34/2020, al quale si erano opposti l'impresa cessionaria del credito e il condominio cedente.

Nel caso in esame, l’Amministrazione, all’esito del controllo preventivo ex art. 122-bis, ha ritenuto non coerente la documentazione trasmessa, con conseguente inibizione all’utilizzo del credito da parte del cessionario.

Secondo i ricorrenti, lo “scarto” sarebbe stato illegittimo per mancanza di motivazione e per l’assenza di una prova effettiva di “rischi” tali da giustificare l’annullamento. A sostegno, avevano prodotto la documentazione tecnica, tra cui computo metrico e attestazioni di spesa, ritenendo di aver pienamente adempiuto agli obblighi previsti.

La posizione dell’Agenzia: anomalie documentali e profili di rischio concreti

L’Amministrazione finanziaria ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancanza di legittimazione del cessionario e la natura non impugnabile dello “scarto”. Argomentazioni respinte dalla Corte, che ha invece riconosciuto la lesività immediata del provvedimento.

Nel merito, però, l’Ufficio ha evidenziato profili concreti di anomalia: